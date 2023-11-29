Помогали полицейские: военный оригинально сделал предложение любимой

Предложение руки и сердца – это всегда особый и у каждого уникальный момент. Военнослужащий Игорь решил добавить к нему немного экстрима.

21-летний Игорь и 18-летняя Руслана вместе 8 месяцев. Военный сразу понял, что хочет провести с любимой всю свою жизнь, поэтому с помолвкой решил не затягивать.

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Девушка совсем не ожидала предложения

Чтобы предложение стало действительно неожиданным и незабываемым, Игорь попросил помощи у винницких полицейских. Он позвонил Руслане и сказал, что забыл сбросить на флешку документы. Девушка должна была выручить любимого и привести ему ноутбук. Сам Игорь в то время поспешил в цветочный магазин за букетом красных роз.

Такси, в котором Руслана ехала с подругой, остановила полиция. Правоохранители сказали, что автомобиль находится в розыске, поэтому им нужно ехать в участок и дать объяснения. Руслана уже начала изрядно переживать и точно не догадывалась, что дальше ее ожидает сюрприз.

Вдруг из автомобиля вышел счастливый Игорь. Он встал на одно колено и спросил, выйдет ли за него замуж Руслана. Испуг на лице будущей невесты сразу сменился слезами радости. Девушка приняла предложение любимого и согласилась стать его женой.

Смотрите видео с оригинальным предложением руки и сердца военного:

Кстати, раньше мы писали истории невесты, любимый которой оказался не столь оригинальным. Женщина считает, что ее помолвка было самой ужасной в мире. Она никак не может простить мужчине это и даже думает об отмене свадьбы. Что такого сделал этот жених – читайте по ссылке.