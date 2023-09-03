Важна ли в отношениях разница в возрасте: в каких случаях следует разойтись

Большая разница в возрасте раньше считалась определенным табу. Такие отношения вызвали осуждение в обществе, создавали дискомфорт для влюбленных, боявшихся появляться вместе в публичных местах. В современном мире мы встречаем все больше пар, для которых разница в возрасте не препятствует построению семьи.

Это можно увидеть даже на примере публичных пар. Важно понимать, что возраст не обрекает брак на неудачу, однако оба партнера должны приложить усилия для того, чтобы отношения развивались, были гармоничными и крепкими.

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Перед тем, как начать отношения с человеком, который намного старше или младше нас, задаемся вопросом: влияет ли разница в возрасте на отношения? И да, и нет. Если это в пределах 16 лет, то можно легко построить успешные отношения, поскольку оба партнера принадлежат к одному поколению. Если же разница больше, то найти понимание будет труднее, ведь в таком случае у партнеров разный взгляд на бытовые вещи и сами отношения, эмоциональная зрелость.

Что делать, когда муж существенно старше жены

Такая модель отношений для многих традиционна, ведь часто молодая девушка для мужчины является попыткой наверстать то, что не удалось реализовать в предыдущих отношениях, почувствовать "вторую молодость".

Эти отношения имеют шанс быть долговременными, если не будут похожими на отношения родителей и детей. Мужчина рядом с молодой избранницей будет стремиться удивлять ее, будет чувствовать подъем, что будет вдохновлять на определенные свершения.

Девушка, которая вступает в отношения со старшим мужчиной, может гордиться тем, что он обратил внимание именно на нее, среди многих других женщин избрал ее. Она будет чувствовать ценность в жизни возлюбленного.

Находясь в таких отношениях, важно не забывать о себе. Мужчина не должен отказываться от самореализации даже в том случае, когда уже достиг желаемого. Так же женщина должна работать над собой, развиваться.

Прежде всего, каждый человек должен быть счастлив сам с собой. Тогда удастся построить крепкие и гармоничные отношения, постоянно интересовать партнера или партнершу.



Важна ли разница в возрасте в отношениях / Фото Canva

А как строить отношения, когда женщина старше мужчины

В большинстве своем такие союзы складываются между самодостаточными женщинами и молодыми мужчинами.

Младший партнер может сексуально привлекать женщину, она постарается помочь ему в карьере, финансовых вопросах. Иногда женщины начинают отношения с юными ребятами через нереализованный материнский инстинкт. Обычно в таких отношениях мужчины подстраиваются под своих партнерш и, если обоих это устраивает, вполне возможно прожить вместе долго и счастливо.

Но часто случается так, что мужчины используют старших женщин для собственной выгоды, реализации. Поэтому женщина должна понимать намерения партнера в этих отношениях, действительно ли искренние чувства.

Молодой партнер в отношениях со зрелой женщиной имеет возможность "вырасти", набраться опыта. Однако не редко бывает такое, что впоследствии он начинает изменять, может бросить любимую ради младшей девушки. В таких ситуациях также нужно быть внимательными, видеть реальную картину отношений, чтобы понять, есть ли у них будущее.

В любом случае, если мужчине или женщине некомфортно, есть вопросы, в которых не могут прийти к согласию, то необходимо все обсудить, попытаться найти компромисс. Если же этого не удается сделать, то не стоит бояться выйти из этих отношений, которые не развиваются и не приносят счастья.