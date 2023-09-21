Место встречи – паркинг: как Виктория и Дэвид Бекхэм вынуждены были скрывать свои отношения

Роман Виктории и Дэвида Бекхэма начался в далеких 90-х. И сначала они были вынуждены держать свои отношения в большой тайне.

Так, Виктория призналась, что им с Дэвидом тайком приходилось встречаться на паркингах. Подробности читайте в нашем материале.

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Тайные встречи

Перед тем как объявить о своих отношениях, а затем стать самой известной и крепкой парой, Виктории и Дэвиду пришлось изрядно наиграться в конспирологов. Они вынуждены были встречаться на паркингах, чтобы никто не увидел их вместе.

Мой менеджер всегда говорил: "Попробуй держать это в тайне". Так что мы встречались на паркингах и это не так плохо, как звучит,

– заверила женщина.

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Такую семейную деталь Виктория Бекхэм раскрыла для нового документального фильма о Дэвиде. Он расскажет о жизни футболиста: воспитании и успешной карьере. Авторы не обойдут вниманием и роман семейства Бекхэмов, начавшийся на одном из матчей звезды футбола за "Манчестер Юнайтед".

Тогда подруга Виктории затянула ее на матч, а после игры девушки отправились в раздевалку игроков. Там будущая миссис Бэхкхэм познакомилась со своим мужем. Девушка очень понравилась молодому футболисту.

Мне всегда нравились спокойные блондинки. С Викторией все наоборот – она темненькая и шумная,

– признавался когда-то мужчина.

Тогда пара проболтала около часа. В конце Виктория отдала Дэвиду билет на матч, где записала номер телефона. Чтобы его не потерять, Бекхэм 6 раз переписывал номер на другие бумажки. Впрочем, оригинал до сих пор хранится у него.