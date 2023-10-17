Совместимость в сексе: какой знак зодиака – лучший партнер для Весов

Согласитесь, все хотят, чтобы их секс был идеальным. Однако важно понимать, что вам подходит не каждый партнер. Впрочем, есть знаки зодиака, которые идеально сочетаются в постели.

Так, по словам астрологов, в сексе Весам лучше всего подходят Близнецы. Эти знаки зодиака подарят друг другу неумолимое удовольствие, пишет 24 Канал.

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Близнецы

У этих двух знаков общая стихия – воздух. Им очень хорошо вместе, особенно в постели. Весы и Близнецы умеют интеллектуально стимулировать друг друга, что приведет к острым ощущениям в спальне.

Эти люди подпитывают любопытство друг друга. Они очаровательны и кокетливы, поэтому невероятным будет не только сам секс, но и прелюдия.

Весы и Близнецы – идеальное сочетание. Такая пара будет по-настоящему счастлива.

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