"Все, чего я достиг, это – Ты": что известно о любви жизни Валерия Залужного

Валерий Залужный очень редко делится деталями личной жизни. В то же время известно, что он – давно и счастливо женат. Его жену зовут Елена.

Известно, что Валерий и Елена Залужные состоят в браке более 20 лет. У супругов – две дочери.

Обратите внимание Залужного уволили с должности Главнокомандующего ВСУ

Что Залужный говорил о семейной жизни

В особые даты Залужный трогательно обращается к жене. В частности, в День рождения Елены заметил, что не представляет, сколько нужно терпения, мужества и мудрости, чтобы быть рядом с ним.

Даже тогда, когда я не верил сам себе, ты верила в меня и поддерживала. Все что у меня есть и все чего я достиг – это Ты. Спасибо тебе за воздух, за сердца стук и за мечты, которые действительно сбываются,

– написал тогда Залужный.



Счастливые супруги / Фото с фейсбука Валерия Залужного

Известно, что Елена работает финансистом в "Укргазбанке". Ранее они с мужем часто путешествовали. Залужный признавался, что больше всего любит надевать спортивный костюм и идти пешком знакомиться с новым городом.

В то же время 2014 год все изменил. Залужный рассказывал, что с начала войны России с Украиной ему удается очень мало времени провести с родными. Семья – все понимает и с пониманием относится к вынужденной разлуке.



В особые дни Залужный трогательно обращается к жене / Фото из инстаграма Валерия Залужного

Пользователям сети очень нравится, когда Залужный делится фотографиями с женой. Супругам оставляют сотни теплых комментариев.

Украинцы благодарят Залужного

Об отставке Залужного с должности главнокомандующего ВСУ сообщили 8 февраля 2024 года. Украинцы тепло благодарят его за командование в первые годы полномасштабной войны и большой вклад в будущую победу Украины. Благодарны за мужество, за стойкость, за решения, спасшие миллионы жизней.