В Киеве мужчину приговорили к 6 годам заключения из-за подарка любимой

Иногда любовь толкает людей на откровенно безумные поступки. Мужчина из Киева решил подарить своей очаровательной леди лакомство, а теперь проведет за решеткой 6,5 года.

Арестовали мужчину вовсе не из-за плохого вкуса в лакомствах. Все потому, что шоколадный сюрприз оказался краденым. Чтобы поздравить любимую с Днем рождения, мужчина вынес из супермаркета шоколада на 1359 гривен. Об этом говорится в приговоре Святошинского районного суда, информирует Love 24.

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Инцидент произошел летом 2023 года. Мужчина признал свою вину. Он раскаялся в поступке и объяснил, что украл лакомства, чтобы подарить их жене на ее праздник.



Мужчину осудили из-за лакомства для любимой / Unsplash

Теперь "Ромео" проведет за решеткой 6 лет и 6 месяцев. Собственно за кражу шоколада его приговорили к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы. В то же время у него было еще одно наказание по другому приговору суда.

Как прокомментировала инцидент жена, пока неизвестно. Можем предположить, что теперь ей шоколада не будет хотеться еще очень долго.

В сети участились случаи мошенничества

К сожалению, в сети участились случаи романтического мошенничества. Весь мир поразила история нового мошенника с Tinder. Мистер Питер Грей выманил у женщин около 100 тысяч долларов. Также очень часто аферисты пытаются выдать себя за публичных людей. Так пожилой женщине из Великобритании разбил сердце "Роберт де Ниро".