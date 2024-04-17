Трагедия в день свадьбы: празднование в Бразилии завершилось гибелью невесты

Самый счастливый день в жизни 38-летней Элисанжелы Газано из Бразилии стал последним днем в ее жизни. Невеста погибла всего лишь через несколько часов после того, как вышла замуж.

Невеста упала в бассейн

Элисанжела и ее возлюбленный поженились в воскресенье, 14 апреля. Но мужчина не знал, что в этот день он потеряет свою жену.

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Молодожены уже узаконили свои отношения и даже поделились фотографией в социальных сетях. На фотографии они стояли у стойки и заполняли документы. Далее муж и жена вместе с друзьями и родными должны были продолжить празднование в арендованном загородном доме.



Молодожены поделились первым фото со свадьбы / Фото из соцсетей

Работники службы безопасности рассказали, что на праздновании Элисанжела потеряла равновесие и упала в бассейн. Она не умела плавать, поэтому не смогла выбраться из воды. Гости бросились спасать невесту, но когда вытащили ее на поверхность, то женщина уже не дышала.

Медики выяснили, что у невесты остановилось сердце и констатировали ее смерть. Заметим, что у Элисанжелы было 5 дочерей, которые теперь остались без мамы. Близкие и родные выражают соболезнования жениху, который потерял свою любимую. Они отмечают, что Элисанжела была светлым и добрым человеком.