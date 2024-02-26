Подруга невесты не смогла прийти на свадьбу из-за родов: ее речь онлайн "взорвала" зал

Женская дружба – прекрасна. Невеста в сети рассказала, что ее подруга не смогла присутствовать на свадьбе. Время праздника совпало с датой ее родов. В то же время без свадебной речи не обошлось.

Подруга нашла возможность поддержать невесту. Девушка пошутила, что роды не помешают ей сказать все, что она думает об этой свадьбе.

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Детали трогательного момента

Трогательными кадрами в сети поделилась видеооператор с ником woodellproductions. Она показала кадры, как невеста по имени Мишель не сдержала слез во время речи ее подруги Элли.

Элли заметила, что могла выбрать любое воспоминание о Мишель. А если обсуждать их все, получился бы замечательный подкаст. Тогда все смеялись и одновременно плакали бы.

Подруга невесты растрогала речью: смотрите видео

Однако в качестве особого воспоминания Элли выбрала день, когда они с подругой были в Италии. Этот момент стал кульминацией их дружбы.

Как будто кульминация всей дружбы привела нас в это особое место во времени, за 5000 миль от того места, где мы выросли. мы прошли вместе – все эти мертвые саламандры, пожар в доме, парни, расставание, мы только взрослели,

– вспомнила Элли.

Она подчеркнула, как же ей повезло понимать, что ее подруга – настолько особенный человек, который делится волшебством с близкими.

Элли подчеркнула: Мишель для нее – сестра. А жених и невеста – самые идеальные люди, которые только могли встретиться на этой планете.