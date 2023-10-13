Тревога в отношениях: как ее преодолеть

Чувствуете напряженность в общении с партнером? Боитесь, что вы можете разойтись? Это все признаки тревоги.

Тревога – это нормальная эмоция, когда наш мозг испытывает опасность или определенным образом реагирует на стресс, считают специалисты. Но в вопросах отношений чрезмерная тревога может повредить им. Почему возникает такая эмоция и как ее преодолеть – разбираемся дальше.

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Тревога в отношениях

Тревога возникает вследствие чрезмерных мыслей о себе и своем партнере. Подкрепляются они беспокойством, сомнениями по поводу вашего общего будущего, нервозностью, раздражительностью. Этот период похож на борьбу.

Психически, когда мы находимся в режиме борьбы, мы можем иметь невыносимые мысли о том, что нас беспокоит, и чувствовать себя раздражительными или напряженными,

– отмечает Кейли Роуз Фридман.

Самое интересное, что тревога может развиваться даже в тот период, когда ваши отношения вроде бы хорошо развиваются. И беспокоиться нет причин. Итак, почему возникает тревога:

вы подвергаете сомнению свои отношения: не уверены ли с правильным человеком в паре, постоянно волнуетесь или в правильном направлении вы двигаетесь;

вы сильно давите на себя: пытаетесь угадать о чем ваш партнер думает или проанализировать к каждой запятой его сообщение и таким образом подсознательно найти какие-либо проблемы в отношениях;

вас тревожат действия партнера: отмена встреч, возможно, через работу, короткие сообщения, обычный флирт с окружающими – все это может заставить сомневаться и чрезмерно уделять внимание;

у вас тревожный стиль расположения: люди такого типа имеют сильное желание близости и защиты. Они постоянно волнуются, что партнер их покинет, поэтому становятся "цепкими" и кое-где ревнивыми;

вы не уверены в себе: тревога за отношения и будущее может возникать в первую очередь из-за низкой самооценки.

Как можно преодолеть тревогу:

найти первопричину: попытайтесь фиксировать на бумаге те моменты, которые вызывали у вас тревожность за ваши отношения;

вспоминайте о моменте: тревога – это эмоция, сосредоточенная на будущем. То есть вы постоянно думаете, что может произойти дальше. Но при этом забываете, что вы живете сейчас – этим следует наслаждаться;

терапия будет не лишней: советы специалистов всегда имеют действенные последствия. Даже общая терапия позволит выявить корни проблемы и четко бороться с ней;

не забывайте о "Любовь": это метод, предусматривающий исследование – почему возникает тревога, наблюдение – анализ действий своего партнера, выводы – действительно ли есть смысл волноваться, разрешение партнеру удовлетворить ваши потребности и наконец – планирование отношений, которое будет двигать их дальше и улучшать .

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Вместе с этим специалисты советуют определить не является ли ваша тревога причиной токсических отношений.

Если ваша тревога вызвана реальной угрозой, например партнер, контролирующий или проявляющий жестокость, обратитесь к людям, которым вы доверяете и которые могут вас поддержать. Составьте план, чтобы обезопасить себя,

– отмечают они.

Помните, что даже по тревожному стилю привязанности ваши отношения не обречены. Над этим можно работать и развивать.