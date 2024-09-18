Трансгендерная модель, которая рассталась с собой, получила 1500 признаний

Трансгендерная модель Сьюэллен Кэри долгое время практиковала сологамию (отношения с собой). Она вышла замуж за себя, а затем развелась. С тех пор Сьюэллен делали предложения 1500 раз.

Сьюэллен рассказала, что в начале 2024 года вышла замуж за себя. Это была прекрасная церемония. Сьюэллен даже надела свадебное платье. В то же время впоследствии эти отношения начали истощать модель. В конце концов, она приняла решение развестись, информирует Daily Star.

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Сьюэллен получила рекордное количество признаний в любви

Объявив о разводе, Сьюэллен заявила, что готова к новым отношениям. Модель намеревалась найти любовь. За считанные недели после развода Сьюэллен получила около 1500 признаний и более 30 букетов.

За последние несколько дней я получила более 30 букетов, и должна сказать, что я ошеломлена количеством предложений о замужестве. Я и представить себе не могла, что, объявив о разводе, я привлеку столько потенциальных невест со всего мира,

– заявила модель.

Она еще раз подчеркнула, что готова найти счастье в компании другого человека. Все потому, что одиночество оказалась тяжелее, чем модель себе представляла. Сейчас Сьюэллен осталось определиться, с кем она хочет сходить на свидание.