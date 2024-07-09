Самый преданный муж Голливуда: история успешного 36-летнего брака Тома Хэнкса

Актера Тома Хэнкса называют "праведником Голливуда". Все не спроста – знаменитость, в отличие от многих его известных коллег, уже 36 лет любит одну женщину. По случаю дня рождения Хэнкса рассказываем его невероятную историю любви.

9 июля Том Хэнкс празднует свой 68-й день рождения. В этот особенный день рядом с ним самый близкий человек – жена Рита Уилсон, пишет Love24

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Первый брак Хэнкса

До встречи с любовью всей своей жизни Хэнкс прожил в браке с первой женой почти 10 лет. Сейчас мало кто из поклонников актера вспоминает, но в 1978 – 1987 Хэнкс был женат на актрисе Саманте Льюис, в которую влюбился еще в колледже. В браке у супругов родилось двое детей – сын Колин и дочь Элизабет. Хэнкс развелся с Льюис, потому что влюбился в Риту Уилсон.

Заметим, что Саманта умерла от рака костей в 2002 году.

От друзей до любовников

С Ритой Уилсон Хэнкс познакомился еще находясь в браке. Первая встреча актеров состоялась на съемках ситкома Bosom Buddies в 1981 году. Искра любви между коллегами по цеху, которые быстро сдружились, вспыхнула уже в 1985 году, а через 3 года они поженились. Интересно, что химия между актерами возникали, когда они играли влюбленных в фильме "Добровольцы".

Одна из вещей, когда мы встретились, заключалась в том, что мы просто мгновенно нашли общий язык. Он заставляет меня смеяться все время,

– рассказала Уилсон о своих впечатлениях от первой встречи с Хэнксом в интервью Келли Кларксон.



Том Хэнкс и Рита Уилсон в молодости / Фото Shutterstock

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Через 2 года после свадьбы у супругов родился сын Честер. Кстати, он пошел по стопам родителей и также стал актером.

В 1993 году Рита и Том снова вместе появились на экране. Правда, на этот раз супруги сыграли брата и сестру в фильме "Неспящие в Сиэтле". В 1995 году Уилсон родила возлюбленному второго сына – Трумена. Он также работает в индустрии развлечений, но остается за камерой.

Хэнкс и Уилсон успешны не только как супруги и актеры, но и как продюсеры. Муж и жена создали романтическую комедию "Моя большая греческая свадьба".



Том Хэнкс и Рита Уилсон в 1997 году / Фото Getty Images

Испытание болезнью

В 2015 году супруги впервые столкнулись с серьезными проблемами – у Риты диагностировали рак молочной железы. Благодаря заботе мужа женщина смогла полностью выздороветь.

Я была поражена той заботой, которую оказывал мне муж. Кто бы мог подумать, что эта ситуация сделает нас еще ближе,

– говорила Рита в интервью.



Том Хэнкс с женой и детьми, 2024 год / Фото Getty Images

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Том и Рита всегда поддерживают друг друга на всех публичных мероприятиях. В интервью они откровенно признаются в любви друг к другу. Два года назад супруги на несколько месяцев разъехались, однако впоследствии осознали свою ошибку и устроили медовый месяц на греческом острове Антипарос.

Мы оба знаем, что несмотря на все мы будем друг с другом. Мы все переживем,

– сказал Хэнкс.

Сейчас супруги не только родители, но и дедушка и бабушка. У старшего сына Тома от первого брака родились две дочери – Оливия и Шарлотта. Хэнкс и Уилсон часто делятся совместными фотографиями в соцсетях и откровенно признаются, что брак для них – на первом месте.