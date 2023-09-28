Как себя вести на первом свидании: советы эксперта

Первое свидание является ключевым моментом в любых отношениях. От его успеха может зависеть дальнейшее развитие отношений.

Эксперт по отношениям Джейкоб Лукас поделился ценными советами по поводу того, как сделать первое свидание идеальным. Обратите внимание на свидание и потренируйтесь перед зеркалом представить себя.

К слову Что говорят астрологи о ваших отношениях в конце 2023 года: кому ждать перемен

Секрет №1: Продолжительность свидания

Очень важно не переборщить с продолжительностью первого свидания. Эксперт рекомендует планировать около трех часов на встречу. Это время оптимально для того, чтобы вы могли узнать друг друга. Он отмечает, что это время позволяет вам не измучить собеседника.

"Три часа дают вам достаточно времени, чтобы узнать друг друга. И поскольку свидание не слишком длинное, вы заставите его желать большего, это звучит привлекательно", – объясняет эксперт.

Слишком много времени на первом свидании может привести к усталости и скуке. Однако слишком рано уйти – тоже не является вариантом.

Секрет №2: Выбор локации

По словам эксперта, первые свидания лучше проводить не в ресторанах или кинотеатрах. В таких местах вас легко могут отвлечь блюда или интересный фильм, и это может мешать нормальному общению. Кроме того, это усложняет возможность быстро завершить свидание, если вы хотите уйти. Эксперт рекомендует выбирать кафе или бары.

"Такие места идеальны, поскольку если человек вам не нравится, вам придется выдержать только время, необходимое для того, чтобы выпить одну рюмку, а затем вы можете вежливо уйти. Однако, если вам нравится этот человек и вы хотите продолжать знакомиться с ним, вы можете заказать еще один напиток и пойти на прогулку после кофе» – рекомендует эксперт.

Активные виды отдыха, такие как спорт или экстрим, лучше оставить на третьем свидании.

Секреты идеального свидания / Glamour

Секрет №3: Умение разговаривать

Не бойтесь разговаривать и стимулировать диалоги на первом свидании. Эксперт советует активно общаться и задавать открытые вопросы, избегать тех, на которые можно ответить "да" или "нет". Это стимулирует разговор и позволяет ему двигаться в разные направления.

Заинтересуйтесь тем, что увлекает вашего собеседника и слушайте его внимательно. Не перебивайте и покажите интерес к его рассказам.

Секрет №4: Как правильно уйти

Если вы планируете уйти раньше по каким-то обстоятельствам, не бойтесь об этом сразу сказать. Эксперт советует обсудить это со своим собеседником в начале встречи, определив, в какое время вы должны уйти. Таким образом вы избежите неприятных ситуаций и покажете свою вежливость. Если свидание вам нравится, вы всегда можете отменить заказ и остаться подольше.

Если вы решили уйти раньше по неудовольствию или другим причинам, просто объясните это своему собеседнику вежливым способом. Важно придерживаться манер и не говорить ничего обидного.