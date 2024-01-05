А мы в это верили: ученые "уничтожили" самый популярный стереотип об отношениях

Годами в мире свиданий существовал стереотип – если девушка во время первого свидания смеется, значит, парень может засчитать себе дополнительные баллы. Однако, как выяснилось, это не имеет ничего общего с реальностью.

Команда Университета Квинсленда провела специальное исследование. Участие в нем приняли более 550 добровольцев и добровольцев. Каждому и каждой из них предложили побывать на 3-минутном свидании.

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Результат просто поразил – оказывается, что юмор не приносит никаких дополнительных "баллов" во время знакомства. Это исследование полностью опровергло стереотип, что женщина чаще влюбится в мужчину, который может ее рассмешить, а мужчина – в женщину, которая смеется над его шутками.

Типичная сцена из ромкомов – когда он говорит что-то остроумное, она – смеется, и вот уже между ними – искра, буря, безумие. Однако, как оказалось, на экране можно ставить дисклеймер: "не обязательно воспроизводить в реальной жизни".

Стереотип уходит в прошлое

Ученые предполагают, что стереотип о любви и смехе появился в далеком прошлом. Тогда классно шутящий мужчина становился потенциально привлекательнее, потому что это означало, что общие дети будут иметь высокий интеллект. Итак, юмор придавал шансов построить семью.

В то же время, не все мужчины согласились с результатами исследования. Большинство считает, что юмор – до сих пор актуальный в мире знакомств. А те моменты, когда потенциальная партнерша смеется над шуткой – лучшие.