Как порно влияет на ожидание продолжительности секса: результаты исследования поразили

Когда дело доходит до секса, подавляющее большинство точно уверено, что знает, каким он должен быть. Но эти ожидания, в большинстве своем навеянные извне, могут не совсем сбываться и таким образом влиять на сексуальную активность.

Одним из величайших открытий стало исследование того, сколько же на самом деле должен продолжаться секс. Все детали – в материале.

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Всегда ли ожидания воплощаются в реальность

По данным исследования, мужчинам в среднем нужно пять с половиной минут на половой акт. Хотя некоторые думают, что он должен длиться вдвое дольше. Такое отношение внушено, в частности, просмотром порнографии. 33% мужчин потребляют соответствующий контент хотя бы раз в неделю. И этот разрыв между ожиданиями и реальностью может повлиять на поведение.

Порно, особенно при отсутствии должного полового образования, закрепляет нереалистичные и нездоровые ожидания секса. Это неоправданно увеличивает количество стыда и тревоги, в то же время поощряя нездоровые отношения,

– отмечают эксперты.

Порно не образец здоровых сексуальных отношений. В результате оно может привести к понижению возбуждения и эректильной дисфункции. Ограничение порно было бы идеальным решением, говорят специалисты. Но сегодня это невозможно из-за его доступности.

"В таком случае следует обратить внимание на подход в плане разговоров о сексе и сексуальном здоровье. Создание соответствующего пространства для этих разговоров", – объяснили они.

Секс – це прекрасна можливість дослідити нові грані стосунків та краще пізнати себе і партнера. Щоб ці експерименти були безпечними, використовуйте презервативи Durex® , які протестовані електронікою та пройшли випробування на якість.Жоден із засобів контрацепції не гарантує 100% захист від вагітності та ЗПСШ. *Реклама медичного виробу. Презервативи латексні з силіконовою змазкою DUREX® Invisible (ультратонкі), 3 шт. та 12 шт. Сертифікати відповідності № UA.TR.098.0007-15. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

В общем, по результатам исследования существует еще много убеждений по поводу секса о которых нужно говорить.