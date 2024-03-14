Все из-за денег: подруга невесты придумала масштабную ложь, чтобы не идти на свадьбу

Грандиозная свадьба – это довольно затратная идея. Иногда кругленькую сумму приходится выложить как жениху и невесте, так и их гостям. Девушка Лаура рассказала в сети свою историю и получила целую порцию критики.

Для чего Лаура солгала

Лаура рассказала, что они с Кайлой (невеста) – лучшие подруги с детства. За годы они пережили вместе много взлетов и падений, однако сумели сохранить свою дружбу. Когда Лаура выходила замуж, Кайла была подругой невесты.

Обратите внимание Решение поддержали все: невеста отменила свадьбу из-за неудачного анекдота мужа

Теперь настала очередь Лауры. Ей хочется поддержать Кайлу в день свадьбы. Однако проблемой стали деньги. Лаура с мужем посчитали, что чтобы приехать на свадьбу, с учетом всех обстоятельств, им придется потратить примерно 8 тысяч долларов. Для супругов это – существенная сумма. Сэкономить не удастся, поскольку свадьба будет проходить в одной из скандинавских стран, откуда происходит жених.

Более того, Лаура и ее муж годами собирали деньги, чтобы на годовщину брака поехать в Японию. Отменять путешествие мечты им не хочется. Тем более, что билеты приобрели еще до того, как Кайла сообщила о новой дате свадьбы.

Чтобы избежать конфликта, Лаура хочет соврать: якобы она пропустит свадьбу Кайлы, потому что все деньги пришлось потратить на срочный ремонт в доме. Пользователи сети осудили девушку. Они заметили, что гораздо лучше сказать Кайле правду. Тогда дружбу удастся сохранить. Однако если невеста узнает о лжи, такого шанса уже может и не быть.