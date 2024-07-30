Были супругами в фильме, а теперь – в жизни: Сирша Ронан тайно вышла замуж

Звезда драмы "Маленькие женщины" Сирша Ронан на днях тайно поженилась с коллегой по цеху Джеком Лоуденом. Молодожены отказались от грандиозного празднования и узаконили свои отношения в городском ЗАГСе.

Любовь на экране переросла в настоящие чувства

30-летняя ирландско-американская актриса Сирша Ронан и ее 34-летний бойфренд из Шотландии Джек Лоуден поженились 20 июля в Эдинбурге.

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Актеры влюбились на съемках фильма "Мария – королева Шотландии" в 2018 году. Сирша сыграла в ленте шотландскую королеву Марию Стюард, а Джек – ее второго мужа, лорда Дарнли. Все годы влюбленная пара держала свои отношения в секрете и очень редко появлялась на публике вместе.



Ронан и Лоуден в фильме "Мария – королева Шотландии" / Скриншот из фильма

Из тех коротких высказываний, которые актеры делали друг о друге в интервью, можно понять, что их очень объединяет любовь к одному делу. Как коллеги, Сирша и Джек могут обсуждать работу, роли и различные проекты. В этом плане они очень полагаются на мнение друг друга.

Церемония бракосочетания у молодоженов была очень скромной. На нее пригласили только нескольких друзей и родственников и даже заставили их хранить секретность. Сирша и Джек не хотят делиться подробностями личной жизни с поклонниками, им комфортнее держать свои отношения подальше от глаз публики.