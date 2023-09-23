"Пока смерть не разлучит нас": Шакира рассказала о жизни с Жераром Пике

Певица Шакира откровенно рассказала об отношениях с бывшим мужем футболистом Жераром Пике. Они разошлись в июне 2022 года.

В разговоре с Billboard артистка призналась, что ее приоритетом всегда была семья. Она действительно верила в обет "пока смерть не разлучит нас".

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"Я верила в эту мечту и мечтала о себе и своих детях", – рассказала она изданию. У них из Пике два сына: Милан, которому 10 лет, и Саша, которому 8 лет.

Колумбийская музыкантка дополнила, что она надеется на вечную любовь, как у ее родителей, которые вместе уже 50 лет. "Они любят друг друга, как в первый день, любовью, которая уникальна и неповторима", – объяснила Шакира. "Поэтому я знаю, что это возможно".

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"Моя мама не покидает моего больного отца. Они до сих пор целуются. И это всегда было моим примером", – добавила она. – Это то, чего я хотел для себя и своих детей, но этого не произошло.

О браке с прежним

Подумав о своей прежней любви с Пике, 46-летняя певица рассказала, что ей пришлось отложить свою музыкальную карьеру на второй план, когда она проживала вместе с бывшим профессиональным спортсменом в Испании.

Дело в том, что я была отдана ему. Семье и ему. Мне было очень тяжело заниматься своей профессиональной карьерой в Барселоне,

– рассказала она.

"Я не могла оставить своих детей и просто уйти куда-нибудь заниматься музыкой вне дома. Трудно было поддерживать ритм", – объяснила звезда.



Шакира с Жераром Пике и детьми / The Today Show

На вопрос, счастлива ли Шакира сейчас, она ответила: "Это очень короткий вопрос, но очень длинный ответ. Я не думаю, что у каждого есть доступ к счастью. Он предназначен для очень избранного круга людей, и я не могу сказать, что является частью клуба этого момента. Есть моменты счастья, моменты размышлений. Бывают моменты ностальгии, и моя музыка сейчас питается этим коктейлем".

Новый роман Шакиры

Сейчас Шакира продолжает встречаться с футболистом Батлером, проводя в его компании много свободного времени. 46-летнюю певицу не смущает большая разница в возрасте со звездой НБА, которому исполнилось 33 года.

Джимми заставляет Шакиру улыбаться, она чувствует себя счастливой, проводя с ним время. Они знакомы совсем недолго и совсем недавно начали следить друг за другом на социальных сетях,

– говорится в сообщении инсайдера.

Стоит отметить, что в мае Шакира вместе со своими двумя сыновьями переехала в Майами. В тот же период певица посетила матч Майами Хит, команды, за которую выступает Батлер. Баскетболист выразил поддержку, поставив "лайк" под ее выступлением, которое она опубликовала в Instagram. Кроме того, следует отметить, что дети Шакиры являются поклонниками этого спортсмена.

В этом году Шакира получила два первых места в музыкальных чартах с песнями Sessions и TQG. В последние 12 месяцев она внесла в чарты еще шесть хитов. Все ее музыкальные композиции воспроизводят ее чувство разлуки с Пике и охватывают широкий спектр эмоций, от выразительной ярости до глубокой печали и надежды. Несмотря на то, насколько болезненным был процесс выражения этих эмоций в музыке, звезда стала одной из самых популярных артисток в мире, независимо от языка.