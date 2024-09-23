Живут вместе: сестры-близняшки, которые женились на близнецах, рассказали о своей жизни

Сестры-близняшки Бриттани и Бриана женились на близнецах Джоше и Джереми Сейлерах и с тех пор все стали неразлучными. Они признались, что связь с близнецом может понять только тот, у кого он тоже есть.

Как живут близняшки, которые поженились с близнецами

Влюбленные поженились еще в 2018 году, пишет Mirror. Сейчас они живут в одном доме в Вирджинии, что в США.

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Супружеские пары ведут совместный инстаграм, где делятся моментами из своей жизни с 322 тысячами подписчиков. Недавно они рассказали, что нашли себе пару по порядку рождения. Так, Бриана и Джереми являются старшими близнецами, и именно они первыми влюбились. После того их близнецы – Бриттани и Джош также стали парой.

Влюбленные женились вместе на двойной свадьбе.

Многие люди в мире ищут свою вторую половинку. У каждого из нас уже была вторая половинка – буквально вторая половинка. Каждый из нас раньше имел опыт, когда мы встречались с людьми, которые были раздражены тем, что не их считали второй половинкой. Но все мы четверо понимаем двойную вещь,

– объяснила Бриттани.

В январе 2021 года у пары старших близнецов родился сын, а в апреле – пополнение произошло и у младших. Так что теперь в большом доме еще веселее.

Бриттани и Бриана невероятно счастливы, что нашли Джоша и Джереми. Свою особенность они превратили в заработок, ведь теперь ведут шоу на ютубе.