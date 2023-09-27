История любви Сергея Танчинца и жены Анны: развелись незадолго до 15-летия свадьбы

Сергей Танчинец, лидер группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, рассказал своим поклонникам, что он и его жена Анна развелись. Отметим, что 29 сентября эта пара должна была праздновать свое 15-летие брака.

В своих социальных сетях певец откровенно признался, что в этой ситуации нет виновных Сейчас пара поддерживает дружеские отношения и воспитывает двух общих детей. Однако история их любви также стоит внимания, поэтому рассказываем дальше.

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15 лет совместной жизни

До знакомства с Анной Сергей жил в Мукачево и занимался наружной рекламой. Анна училась в КНУ имени Шевченко на лестницу, переводчицу с японского языка. Пара познакомилась на дне рождения сестры Анны, которая работала директором группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. По его словам, это была любовь с первого взгляда.

Все собрались на их даче для празднования, и там, собственно, я впервые увидел Аню. Она не обращала ни на кого внимание. Они перед этим приобрели щенка, и Аня была полностью занята тем маленьким чудом. Щенок лежал у нее на ручках, и мы так и просидели вместе все время. Я обратил на нее тогда внимание, она на меня – ни чуть-чуть,

– рассказал Сергей в интервью New Voice.

Вскоре после этого Анна снялась в клипе так и не вышедшей группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. Однако Сергей сказал, что когда ее увидел, сразу понял, что это его будущая жена.

Сергей и Анна / Фото из фейсбука певца

Через некоторое время семья, Сергей и друзья организовали для Анны сюрприз. Они пригласили ее в офис, словно на просмотр части клипа, а на самом деле это стало празднованием ее дня рождения. В тот вечер они впервые долго разговаривали и поцеловались, и после этого стали встречаться.

Известно, что против их отношений выступали все: друзья и даже родители отказывали Анне, мол, что возьмешь с молодого рок-музыканта. Однако, после пяти месяцев встреч пара узнала, что ждет рождения дочери Насти, и они решили жениться. А четыре года назад у супругов родился сын Лукьян.

Сергей с сыном / Фото из фейсбука певца

После полномасштабного вторжения, пара претерпела новые испытания: война и любовь на расстоянии. Анна уехала вместе с детьми в Японию, где они могли легко адаптироваться, поскольку она отлично знает японский язык. Впрочем, разлука далась непросто этой паре. 27 сентября 2023 года, за два дня до 15-летия брака, Сергей шокировал фанатов, что он и Анна больше не вместе.

Сергей отказался давать комментарии СМИ, но подчеркнул, что очень надеется, что их новые пути будут для обоих легкими и счастливыми.

К тому же Анна является соавтором нескольких песен и автором клипов БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ.

Сергей и Анна / Фото из фейсбука певца