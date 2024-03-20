Мужчина закрутил роман с девушкой своего 18-летнего сына, но худшее было впереди

Кристина считала, что ее семья с Дэвидом – очень счастливая. У супругов было двое детей: 15-летняя дочь Стефани и 18-летний сын Эрик. Когда Эрик впервые влюбился, его девушку Эми родители встретили очень тепло. Как впоследствии выяснилось, Дэвид – слишком тепло.

В сети Кристина призналась, что сейчас чувствует себя абсолютно опустошенной. Правда, которая открылась, причиняет очень сильную боль.

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Детали семейной драмы

Когда Эрик познакомил родителей с Эми, Кристина очень обрадовалась. Парень впервые влюбился и выглядел очень счастливым. Познакомилась пара в старшей школе, и Эми фактически стала членом семьи Эрика.

Беда пришла, откуда не ждали. Однажды Кристина случайно увидела поток сообщений, которые поступали на телефон Дэвида. Так женщина узнала ужасную правду. Ее любимый муж встречается с девушкой их сына.

Однако больше всего Кристину "добило" то, как Дэвид и Эми ее обсуждают. После 20 лет вместе Дэвид называл жену "старой и толстой".

Сообщения были полны подлыми, ужасными вещами, сказанными в мой адрес, он постоянно сравнивал меня с ней, а Эми хохотала в ответ на это,

– рассказала Кристина.

Так Дэвид предал одновременно жену и сына. Кристина боится, какой будет реакция сына, когда он узнает правду. Однако и молчать – точно не вариант.