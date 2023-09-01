Сексуальная совместимость: какой знак зодиака больше всего подходит Девам
Девы открыты для любви и любят секс. Впрочем, в постели им удобно не со всеми знаками.
Так вот, больше всего Девам подходят Тельцы, пишет 24 Канал. Эти два знака зодиака – идеальная пара.
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Телец
Эта комбинация очень хорошо работает в постели. Они двигаются в одинаковом темпе.
Девы – перфекционисты, поэтому им свойственно думать. Однако Тельцы смогут найти подход и сделать секс действительно незабываемым.
Представители этого знака подарят Девам невероятное удовольствие. Кроме того, Тельцы – романтики, так что позаботятся о приятной атмосфере.
Кстати, отношения этих знаков развиваются стабильно, с каждым днем становятся лучше и крепче.
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