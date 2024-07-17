Шокированная женщина узнала, что занималась сексом с собственным братом
Источник:CNN
Мир Виктории Гилл просто разрушился, когда она узнала, что занималась сексом со сводным братом. Во всем виноват врач-репродуктолог.
Еще в детстве Виктория и ее отец часто шутили, что она – не его биологическая дочь. Сначала девушка воспринимала это как абсурд, а потом открыла для себя ужасную правду.
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Правда – слишком ужасная
Впоследствии Виктория узнала, что ее отцом является врач-репродуктолог Бертон Колдвелл. Он якобы оплодотворил мать Виктории без ее согласия. В целом девушка имеет 23 сводных братьев и сестер.
С одним братом она училась в начальной школе. А с другим – встречалась в старшей. Тогда у них был секс. Однако хуже всего то, что Виктория предполагает: если бы жизнь не повела разными путями, у них с братом могли бы появиться дети.
Я спала со сводным братом. Я была травмирована этим. Теперь я смотрю на фотографии людей и думаю: "Если он может быть моим братом или сестрой, то любой может быть моим братом или сестрой,
– заявила Виктория.
Правда разрушает Викторию / Unsplash
Теперь люди из разных уголков мира, чьи матери стали жертвами Колдвелла, находят друг друга и раскрывают жуткие детали "семейной истории".