3 пары знаков зодиака, которые лучше всего совместимы в сексе

Астрологи назвали три пары знаков зодиака, которые лучше всего совместимы в сексе. Их представители хорошо понимают друг друга и принимают во внимание интересы партнера.

Пары Рак и Водолей, Телец и Стрелец, Козерог и Скорпион, вы лучше всего подходите друг другу в интимном плане, пишет Love 24.

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Рак и Водолей

Одинаковые стихии представителей этих знаков зодиака позволяют партнерам найти общие предпочтения в сексе. Спокойствие и взвешенность могут резко перерасти в страсть, которая принесет немалое удовольствие обоим.

Телец и Стрелец

Эта пара часто скрывает предпочтения интимной жизни. Тельцы склонны позволять одному партнеру медленно и интригуя изучать их вкус в постели. А представители Стрельцов готовы поиграть в эту игру, подогревая страсть отношений. Такой тандем лучше всего находит общий язык между собой.

Кто подходит друг другу в сексе / Pexels

Козерог и Скорпион

Представители этих двух знаков зодиака довольно с непростым характером. Однако, когда закрываются двери и выключается свет, их тела сплетаются в одно целое. Они заботятся о комфорте партнера, готовы всегда на изменения и эксперименты в сексе. Сложные характеры растапливаются в водовороте страстной интимной жизни.