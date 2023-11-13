Новая поза позволяет парам больше наслаждаться сексом: узнайте подробности

Миссионерская поза – один из прекрасных способов насладиться партнером. Но можно переосмыслить старую классику и попробовать новое.

Крюк – поза с неприличным оттенком, которая сводит пары с ума. Изучите детали, чтобы попробовать ее ночью.

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Максимальное удовлетворение

Поза "крюк" предполагает, что мужчина находится сверху, а женщина лежит на спине. Условная "зацепка", когда она поднимает ноги вверх и закидывает их на его плечи. Мужчина наклоняется над женщиной и держит свой вес на руках, слегка открывая бедра.

Это положение обеспечивает глубочайшее проникновение и его можно адаптировать для наибольшего наслаждения. Также можно использовать как для влагалищного, так и для анального проникновения. Поза очень интимная, поскольку способствует тесному зрительному контакту между парами.

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Пара в восторге от "крюка", поскольку он позволяет мужчинам чувствовать себя "глубже" и "полнее" в партнерше. Это объясняется логистикой положения – женщина может держать партнера за бедра или талию и направлять его для получения максимального удовольствия.

Чтобы получить еще большее удовольствие и кульминацию – оргазм, попробуйте скрестить лодыжки за шеей мужчины.