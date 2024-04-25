Эти 5 вещей разрушат даже самые крепкие отношения

Без сомнения, не бывает идеальных отношений. Однако если люди ежедневно делают выбор оставаться друг с другом и работать над своей лав стори, они могут достичь абсолютного счастья.

Главное – избегать ошибок, которые разрушат даже самые крепкие отношения. Подробнее – читайте далее.

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Какие 5 ошибок разрушат отношения

Обсуждение и выяснение отношений на людях.

Это может вызвать ряд недоразумений и, в конце концов, вообще разрушить отношения. Кроме того, если обсуждать проблемы в отношениях на людях, можно спровоцировать негативные и лишние комментарии со стороны окружающих. Также это может оскорбить и озадачить вашего партнера или партнершу. В то же время стоит отметить: это правило не действует, если вы чувствуете угрозу для себя в отношениях и хотите попросить о помощи.

Бегство от проблем.

Если избегать проблем или прятаться от них за ширмой из бытовых ситуаций, со временем можно разочароваться как в любимом человеке, так и в отношениях в целом. Не бывает идеальных отношений. Однако они могут быть счастливыми, если разговаривать и решать конфликты и жизненные ситуации.

Избегание времени наедине.

Если рядом с другими людьми вам лучше, чем наедине с любимым человеком, стоит задуматься, что вообще держит вас в этих отношениях. Кроме того, нельзя позволять, чтобы другие сферы жизни забирали 100% вашего времени, не оставляя времени побыть вместе с партнером или партнершей.

Привычка слушать, но не слышать.

Если один человек пытается донести свои мысли, чувства и эмоции, а второй – не учитывает это, отношения – фактически обречены. Между тем умение слушать и слышать – одна из самых ценных суперсил в отношениях.

Замалчивание обид.

Чем больше негативных эмоций накапливается, тем больше шанс "большого взрыва". Все моменты, которые обижают или беспокоят, стоит обсуждать честно и откровенно.