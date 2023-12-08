Никогда не говори своему партнеру или партнерше об этом
Источник:cosmopolitan
Честность – приоритет здоровых отношений. Однако психотерапевт Джефф Гюнтер считает, что иногда лучше умолчать. Важно сохранить здоровый баланс между конструктивной критикой и обидами.
Джефф выделяет ситуации, когда лучше проявить внутреннюю дипломатию и смолчать. Подробности – читайте дальше.
Обратите внимание Сливки и вдруг халапеньо: люди поделились самыми курьезными ошибками во время секса
Что не стоит говорить партнеру или партнерше
"Ты ужасно в этом выглядищь".
Даже если новый лук вашего избранника или избранницы кажется вам откровенно отвратительным. Если молчать уже не сила, можно предложить альтернативу. Вместо "сними это немедленно" – "мне кажется, эта вещь будет идти тебе гораздо больше".
"Меня раздражает" (если говорится о какой-то личной детали).
Если ваш партнер или партнерша принципиально убирают листья салата из своих бургеров, не любят горчицу или могут съесть ведерко мороженного под фильм о Бриджит Джонс – это их дело и их право.
"Мой друг сказал о тебе… а дальше – какая-то обида".
Только представьте: вы гуляете со своими друзьями, вдруг кто-то из них говорит что-то откровенно плохое о вашем партнере или партнерше. Лучше выяснить ситуацию в рамках дружбы, в то же время дома смолчать. Ибо что вашему любимому человеку делать с этой информацией? Разве что испытать новые проблемы с самооценкой.
"У тебя – плохой вкус".
Каждый человек имеет право самовыражаться так, как хочет. Вмешиваться в это – совершенно некстати.