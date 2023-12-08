Никогда не говори своему партнеру или партнерше об этом

Честность – приоритет здоровых отношений. Однако психотерапевт Джефф Гюнтер считает, что иногда лучше умолчать. Важно сохранить здоровый баланс между конструктивной критикой и обидами.

Джефф выделяет ситуации, когда лучше проявить внутреннюю дипломатию и смолчать. Подробности – читайте дальше.

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Что не стоит говорить партнеру или партнерше

"Ты ужасно в этом выглядищь".

Даже если новый лук вашего избранника или избранницы кажется вам откровенно отвратительным. Если молчать уже не сила, можно предложить альтернативу. Вместо "сними это немедленно" – "мне кажется, эта вещь будет идти тебе гораздо больше".

"Меня раздражает" (если говорится о какой-то личной детали).

Если ваш партнер или партнерша принципиально убирают листья салата из своих бургеров, не любят горчицу или могут съесть ведерко мороженного под фильм о Бриджит Джонс – это их дело и их право.

"Мой друг сказал о тебе… а дальше – какая-то обида".

Только представьте: вы гуляете со своими друзьями, вдруг кто-то из них говорит что-то откровенно плохое о вашем партнере или партнерше. Лучше выяснить ситуацию в рамках дружбы, в то же время дома смолчать. Ибо что вашему любимому человеку делать с этой информацией? Разве что испытать новые проблемы с самооценкой.

"У тебя – плохой вкус".

Каждый человек имеет право самовыражаться так, как хочет. Вмешиваться в это – совершенно некстати.

