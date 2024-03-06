Женщина влюбилась в избранника любовницы своего мужа: чем завершился романтический "квадрат"

Жизнь – лучший сценарист. Все знают, что бывают романтические треугольники. Однако женщина по имени Клэр рассказала, как оказалась в эпицентре романтического квадрата.

Примерно год назад Клэр узнала, что ее муж Бен ей изменяет. Любовницей оказалась его коллега по работе Дейзи. Клэр была опустошена. А рассказал ужасную правду ей Джей – муж Дэйзи.

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Как закручивался этот клубок романтических связей

Клэр и Джей решили встретиться, чтобы обсудить план действий. Клэр попросила немного подождать с разоблачением предателей. Во время пандемии коронавируса Клэр потеряла работу и теперь училась, чтобы овладеть новой профессией. Клэр понимала: если сейчас она подаст на развод, суд назначит Бена опекуном их несовершеннолетней дочери. Джей согласился. Он и сам не знал, что делать дальше.

После судьбоносного разговора Клэр и Джей еще не раз встречались. Они ходили в кино и ужинали в приятных заведениях.

Я часто думала о нем с улыбкой на лице. Он был первым, о чем я думала утром и последним, о чем я думала перед сном,

– призналась Клэр.

Джей чувствовал что-то похожее, потому что, в конце концов, признался ей в любви. Сначала Клэр была настроена дать этим отношениям шанс. Однако впоследствии решила сосредоточиться на создании лучшего будущего для себя и дочери.

Тем более, что девочка очень любит своего отца Бена. Однако Клэр не собирается прощать мужу измену.