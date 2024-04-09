Париж уже не самый романтичный: топ городов Европы для предложения руки и сердца

Множество девушек со всего мира мечтают о предложении на фоне Эйфелевой башни. Но выяснилось, что Париж – уже не самая популярная столица Европы для этого особого момента.

Туристические эксперты провели исследование и выяснили, в какой европейской столице произошло больше всего предложений руки и сердца. Для этого они проанализировали сообщения в инстаграме с хэштегами, связанными с помолвками.

Читайте также Самая сказочная свадьба года: мэр Мадрида женился на родственнице короля Испании

Так вот, вы будете удивлены, но большинство мужчин становились на одно колено и делали предложение руки и сердца в столице Португалии Лиссабоне. Именно этот солнечный город теперь можно назвать столицей любви. Самыми популярными локациями для помолвки в Лиссабоне стали смотровая площадка Порташ-ду-Соль, а также башня и сады Белен.

На втором месте оказался Лондон. В британской столице больше всего искренних признаний и слез радости увидели Лондонский глаз и Киотский сад.

Париж оказался на третьем месте в рейтинге. Очевидно, многие пары считают его слишком "попсовым" для своей истории любви. Кстати, кроме площадки у Эйфелевой башни, мужчины делали предложения своим любимым во время круиза по Сене.

Рейтинг самых популярных европейских столиц для предложений

Лиссабон – 1 049 944 хештега с предложением руки и сердца;

Лондон – 1 026 528 хештегов;

Париж – 1 011 970 хештегов;

Берлин – 549 300 хештегов;

Андорра-ла-Велла – 358 409 хештегов;

Вена – 318 054 хештегов;

Мадрид – 248 426 хештегов;

Амстердам – 189 113 хештегов;

Осло – 146 535 хештегов;

Варшава – 105 516 хештегов.

И помните, что предложение мечты для вашей любимой может быть совсем другим. Лучше заранее осторожно об этом расспросите или попросите это сделать ее подругу.