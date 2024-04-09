Париж уже не самый романтичный: топ городов Европы для предложения руки и сердца
Источник:Express
Множество девушек со всего мира мечтают о предложении на фоне Эйфелевой башни. Но выяснилось, что Париж – уже не самая популярная столица Европы для этого особого момента.
Туристические эксперты провели исследование и выяснили, в какой европейской столице произошло больше всего предложений руки и сердца. Для этого они проанализировали сообщения в инстаграме с хэштегами, связанными с помолвками.
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Так вот, вы будете удивлены, но большинство мужчин становились на одно колено и делали предложение руки и сердца в столице Португалии Лиссабоне. Именно этот солнечный город теперь можно назвать столицей любви. Самыми популярными локациями для помолвки в Лиссабоне стали смотровая площадка Порташ-ду-Соль, а также башня и сады Белен.
На втором месте оказался Лондон. В британской столице больше всего искренних признаний и слез радости увидели Лондонский глаз и Киотский сад.
Париж оказался на третьем месте в рейтинге. Очевидно, многие пары считают его слишком "попсовым" для своей истории любви. Кстати, кроме площадки у Эйфелевой башни, мужчины делали предложения своим любимым во время круиза по Сене.
Рейтинг самых популярных европейских столиц для предложений
- Лиссабон – 1 049 944 хештега с предложением руки и сердца;
- Лондон – 1 026 528 хештегов;
- Париж – 1 011 970 хештегов;
- Берлин – 549 300 хештегов;
- Андорра-ла-Велла – 358 409 хештегов;
- Вена – 318 054 хештегов;
- Мадрид – 248 426 хештегов;
- Амстердам – 189 113 хештегов;
- Осло – 146 535 хештегов;
- Варшава – 105 516 хештегов.
И помните, что предложение мечты для вашей любимой может быть совсем другим. Лучше заранее осторожно об этом расспросите или попросите это сделать ее подругу.