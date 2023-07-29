Романтическая Украина: 5 мест, куда стоит съездить с любимым человеком

Часто во время отпуска мы задумываемся: куда можно съездить со второй половинкой, да и чтобы не уезжать за границу и узнать больше об Украине. Распространенные туристические локации становятся неинтересными, ведь там собирается очень много людей для хороших фотографий.

В Украине много удивительных мест, где еще не все успели побывать. Так что 24 Канал подобрал 5 самых романтичных локаций, куда стоит запланировать поездку со второй половинкой.

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Невицкий замок (Закарпатская область, село Невицкое)

Этот замок был построен еще в XVII веке и за столь долгое время успел обрасти довольно интересными легендами. Одним из них является таинственное название самого здания. Местные рассказываются, что невежественным его назвали именно из-за большого количества встречающихся там невест. Эта тенденция сохраняется до сих пор, но и к ним присоединяются туристы, ведь панорама с вершины горы открывается невероятная.

До замка можно добраться любым удобным способом: электричкой, маршруткой или пешком из села Каменица. Поэтому это очень удобное место для поездки.

Невицкий замок, построенный еще в XVII веке / Фото Википедия

Национальный дендрологический парк "Софиевка" (Черкасская область, Умань)

Парк построен в 1796 году Станиславом Потоцким для своей жены Софии как доказательство его страстной любви. В основу создания памятника архитектуры легли поэмы Гомера "Илиада" и "Одиссея". Центральная его часть отражает сюжеты по мифологии Древней Греции и Рима.

Сейчас за парком постоянно ухаживают, а работники каждый год высаживают все больше деревьев. По состоянию на сегодняшний день их насчитывается около 2 тысяч.

Парк "Софиевка" осенью / Фото "Софиевка"

В Софиевке есть 4 большие ставки: Нижний, Верхний, Красный и Войтовский. Каждый водоем украшен различными малыми архитектурными композициями, самым выдающимся из которых является фонтан "Змея", расположенный в Нижнем пруду. Высота его водяного столба достигает 16 метров.

Кроме удовольствия красотой парка, вы можете также совершить прогулку на лодке по подземной реке Ахеронт. Она достигает 200 метров в длину и считается самой длинной и старейшей искусственной рекой в Европе.

Бакота (Хмельницкая область, село Колодиевка)

Бакотский залив известен тем, что когда-то на его месте было село, но его затопило водой. В 1981 году началось строительство Новоднестровской ГЭС, поэтому все население из Бакоты и соседних городов было вывезено, а саму местность затопили.

Существует такое утверждение, что в Бакоту чаще всего приезжают как в мощное место силы, чтобы набраться жизненной энергии и отдохнуть.

Сейчас это очень тихий и спокойный залив, к которому приезжают туристы, чтобы налюбоваться роскошным закатом и восходом солнца. Лучший вид на Бакоту открывается с главной смотровой площадки, расположенной над Михайловским пещерным монастырем.

Закат в Бакоте / Фото Khers-on.ua

Ботанический сад Черновицкого национального университета (Черновцы)

Этот дендропарк является одним из самых старых в Украине. В 1880-х годах над его созданием заработал выдающийся ботаник Король Бауэр. Австрийский профессор Эдуард Тангль собственноручно высадил в нем белый тополь, растущий там до сих пор. На самом деле это было первое взорванное дерево на территории Ботсада.

Здесь можно встретить множество различных растений: более 100 видов тюльпанов, нарциссов, магнолий, кактусов, хризантем. В оранжерее посажено около 920 видов тропических растений. Особенно хорош сад весной, когда начинают цветут цветы и деревья.

Сюда приятно прийти с любимым человеком насладиться природой и отдохнуть от городского шума.

Черновицкий ботанический сад / фото Zruchno.travel

Лавандовое поле Васильевка (Одесская область, Болградский район)

В 230 километрах езды вдоль дороги Одесса – Болград расположено небольшое лавандовое поле. Цветы высадили 4 года, поэтому кустики еще не очень большие.

Лаванда очень любит солнце, поэтому юг Одесщины – идеальное место для нее. Начинает цвести она в середине июня и заканчивает в середине июля. Поэтому времени, чтобы полюбоваться ярким цветком и сделать инстаграммные фотографии достаточно.

Тем более, здесь есть сиреневый ретроавтомобиль, качели и велосипед для хороших фотографий.

Если же вам далеко ехать, в 70 километрах от Одессы расположено село Вольное, что может добавить романтики вашей поездке.

Закат на лавандовом поле / Фото Unsplash

Романтические места почти в каждом уголке Украины и для этого даже не нужно выезжать за границу. Вы можете выбрать любую ближайшую локацию к вам, пригласить любимого человека и смело ехать в поездку. Главное, не забудьте позаботиться о вашей безопасности.