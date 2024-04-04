Сложно быть горячей, – пышногрудая модель жалуется, что не может найти любовь

26-летней модели Лорен Батлер из США постоянно пишут поклонники в интернете, однако в настоящей жизни все они не такие смелые. Девушка призналась, что уже год не была на свидании.

Модели не везет в личной жизни

В реальной жизни к Лорен практически никогда не подходят мужчины, чтобы познакомиться. Девушка предполагает, что их пугает ее "невероятная внешность".

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Трудно быть такой горячей. Мужчины думают, что я слишком красивая, чтобы ходить на свидания, или волнуются, что я им откажу,

– сказала Лорен.

Девушка активно ведет свой инстаграм, где имеет уже 3,4 миллиона подписчиков. Она публикует соблазнительные фото, поэтому поклонники постоянно засыпают ее комплиментами или пишут различные непристойности.

Однако мужчины такие смелые только в соцсетях. Девушка уже и не вспомнит, когда в последний раз к ней подходили знакомиться в баре или на улице. Она считает, что мужчин отпугивает ее уверенность. В первую очередь они воспринимают Лорен как сексуальный объект, а когда понимаю, что девушка умная и уверенная в себе, то она перестает их интересовать.

Сейчас Лорен немного разуверилась в том, что сможет найти настоящую любовь. Больше всего девушка мечтает о долгосрочных отношениях, которые в конце концов перерастут в счастливый брак.