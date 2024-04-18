Лис, попугай или кот: выбери животное и узнай, кого ты ищешь в отношениях

Каждый человек ищет в отношениях что-то свое. А чтобы понять, что именно подарит тебе счастье, мы подготовили тест. Выбери картинку и получи ответ.

Возможно, твое счастье – рядом с умным и сообразительным партнером (или партнершей), способным выйти победителем из любой, даже самой сложной ситуации. Или тебе нужен partners in crime. А может, судьба – отчаянный мечтатель или мечтательница?

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Пройди тест от Love 24 и расставь для себя все точки над "и". Для этого выбери картинку, которая больше всего пришлась тебе по душе.



Кто тебе нужен в отношениях / Изображение сгенерировано искусственным интеллектом с помощью сервиса DALL-E

Если выбираешь лиса, значит, твоя судьба – хитрый и умный партнер (или партнерша). Он или она умеет бороться со сложными ситуациями и обычно выходит победителем даже из самых больших неприятностей. Идеальный метч у тебя будет с человеком, который проявляет в отношениях сообразительность и осторожность.

Если больше всего по душе пришелся собака, значит, в отношениях ты больше всего ценишь верность. Тебе нужен партнер (или партнерша), который будет оставаться рядом, несмотря на все жизненные сложности. Самое ценное для себя – стабильные и счастливые долгосрочные отношения.

Если кот – твой пушистый краш, значит, тебе нужен партнер (или партнерша), которая в отношениях будет ценить собственную личную свободу и не будет посягать на твою. Ваша история будет загадочной и безумно романтичной. В то же время наедине с собой каждому из вас будет так же хорошо, как и вместе.

Если тотемом отношений выбираешь попугая, значит, ты ищешь веселого и драйвового партнера (или партнершу). Когда вы вместе, праздник всегда с вами, а жизнь подбрасывает такие приключения, о которых можно рассказать не только всем друзьям, но в будущем еще и внукам.