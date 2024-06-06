Драма, как в кино: любовник клиентки оказался мужем ее психолога

Психолог оказалась в эпицентре драматического любовного треугольника. Долгое время она принимала клиентку, которая оказалась любовницей ее мужа.

Инцидент произошел в Австралии. К психологу длительное время приходила клиентка, которая рассказывала о своем романе с женатым мужчиной. Женщину якобы очень мучила совесть. Клиентка заявляла, что чувство вины буквально съедает ее изнутри.

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Клиентка даже рассказывала, что ее любовник хочет развестись с женой. Однако она против, ведь не хочет разрушить семью. Даже в страшном сне психолог не могла предположить, что говорится о ее муже и ее семье.

Психолог поняла, что говорится о ее муже

После сеанса психолог спокойно шла домой и обнимала своего любимого. Только через несколько дней она поняла правду.

На той же неделе мой муж сказал, что уходит к другой женщине. Я даже не могла никому об этом рассказать из-за конфиденциальности, но больше молчать не могу,

– рассказала психолог.

Женщина поделилась ситуацией во время подкаста. Люди в ответ заметили, что это – неслучайность. Женщина точно знала, что приходит к жене своего любовника и таким образом, чтобы облегчили свою вину. Психологу рекомендуют подать на развод первой, не дожидаясь, пока это решение примет ее муж.