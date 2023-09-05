Стоит ли признаваться в измене: как принять правильное решение

В отношениях случаются измены. Это отрицательный опыт, который может привести к разрыву. Изменив, часто люди боятся признаться в этом. А когда партнеры узнают измену, то доверие мгновенно исчезает.

Ведь непонятно, зачем быть в отношениях с человеком, который в любой момент может изменить. Если вы начали проверять телефон партнера, читать его переписку, постоянно подозревать, это точно не будет иметь счастливого продолжения.

К теме Как жить после измены: возможно простить

Надо ли признаться в измене

Прежде всего признайтесь себе и подумайте, заслуживает ли другой человек услышать то, что вы собираетесь сказать. Ведь от этой правды может стать лучше только вам, поскольку вы избавитесь от бремени. А для любящего вас человека это будет настоящим ударом, причинит невыразимую боль.

Каждый человек сам решает, признаваться ли в измене, правильного ответа в этом вопросе нет. Важны ваши чувства, ценность того человека, который есть в вашей жизни.

Решите, хотите ли вы в дальнейшем строить отношения с человеком, который рядом, не будет больше предательств или не будете делать больно партнеру. Если же на эти вопросы нет ответов, возможно, лучше разойтись и не разрушать жизнь человека, на чувство которого не можете ответить взаимностью.

Нужно ли прощать измену

Психологи считают, что измену не стоит прощать. Однако если человек готов дать партнеру второй шанс, то нужно проработать этот вопрос с психологом. Важно оставить все прошлое в прошлом, поскольку в противном случае вы не сможете увидеть и построить будущее.

Прежде чем прощать измену, подумайте, настолько ли ваша любовь сильна, что вы готовы все забыть и жить дальше так, будто ее не было, будто вам не сделали больно.