Несчастливый брак, многочисленные романы и смерть, разделенная на двоих: истории любви принцессы Дианы

Жизнь Дианы Спенсер оборвалась в последний день лета: 31 августа 1997 года. По принцессе человеческих сердец плакал весь мир. К воротам Букингемского дворца принесли море цветов, а в разных странах мира люди с надеждой включали телевизор: вдруг скажут, что страшная новость – просто ошибка. К сожалению, чуда не произошло.

Принцесса Диана меняла мир и словом, и делом. Она уезжала туда, где было темнее всего, и привозила с собой свет. Используя свои возможности, принцесса занималась благотворительностью, спасала человеческие жизни и даже прошлась по минному полю. В 27 годовщину смерти Дианы, Love 24 рассказывает, что известно об истории любви принцессы Дианы.

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Брак с Чарльзом

Будущий король Великобритании и юная Диана Спенсер встретились, когда Чарльз гостил у ее семьи. В то время он находился в отношениях с сестрой будущей жены. Диане в то время исполнилось всего 16 лет. Чарльз позже вспоминал, что она была, как солнце: веселая и фантастически привлекательная. Однако, очевидно, он относился к ней только как к младшей сестре своей девушки.

Стоит заметить, что род Спенсеров, из которого происходила Диана, – очень древний и аристократический. Некоторые даже упрекают: Спенсеры – большие британцы, чем представители Виндзорской династии (королевская семья). Поэтому когда Чарльзу пришло время жениться, Диана показалась его родителям блестящей кандидаткой.

К слову, сам Чарльз в то время уже встретил женщину, которую десятилетия спустя таки можно назвать любовью его жизни: королеву Камиллу. Однако британская королевская семья не одобряла этот брак, а Чарльз не нашел в себе достаточно сил и желания, чтобы бороться за будущее с любимой.

Вместо этого он сделал предложение юной и влюбленной в себя Диане. Уже в то время она чувствовала, что что-то не так. Однако сила чувств заставила ее принять руку и сердце наследника престола. Окрыленная Диана призналась жениху в любви, а он лишь добавил "что бы это ни значило". Позже Чарльз не ответит, любит ли Диану во время публичного интервью, которое обычно дают члены королевской семьи перед свадьбой.

Если сначала Диана сияла, то впоследствии ее огонь начал угасать. На некоторых свадебных фотографиях она уже кажется очень грустной. Биографы даже предполагают: в последний момент Диана хотела отменить свадьбу, однако отец ей не позволил. Очевидно, в душе Дианы еще теплилась надежда на счастье, потому что в свадебное платье она вшила талисман – брелок-подкову из 18-каратного золота, усыпанный белыми бриллиантами.

У алтаря Диана перепутала имя жениха и назвала его "Филипп Чарльз", а не "Чарльз Филипп". Тогда это расценили плохим знаком.



Свадебный поцелуй на балконе / Getty images

В первые годы Диана и Чарльз еще пытались быть настоящей семьей. В то время все-таки были их милые выходы и моменты. В то же время биографы отмечают: Чарльза раздражало то, какой авторитет и любовь Диана имеет у людей из разных уголков мира. Будущий король якобы завидовал популярности своей жены. Стоит заметить, что тогда рейтинг самого Чарльза был гораздо ниже.

Хотя существуют версии, что он все-таки пытался показать Диане: я вижу тебя, я ценю тебя. В частности, дарил ей особые бусины для браслета: буквы "W" и "H" (в честь Уильяма и Гарри), миниатюрную копию собора Святого Павла, где супруги венчались, золотая теннисная ракетка, потому что Диана любила спорт, и крошечные пуанты, ведь в юности она мечтала стать балериной.

Возможно, в одной из реальностей эта пара имела все шансы быть счастливой. Однако не в нашей. Брак Чарльза и Дианы постепенно начал трещать по швам. Чарльз начал изменять жене с Камиллой. В ответ Диана тоже имела романы. Расстались они в 1996 году. Диана дала скандальное интервью, в котором рассказала о неверности Чарльза.

С кем у Дианы были романы

Капитан Джеймс Хьюитт. У них с Дианой был короткий роман, в то же время мужчина делится его деталями уже десятки лет. Биографы отмечают, что Хьюитт делает все возможное, чтобы взять из этой истории для себя максимальную пиар-пользу. К слову, в сети ходит абсурдная теория, что принц Гарри – на самом деле сын Хьюитта. Однако она не имеет ничего общего с реальностью: даже по годам не сходится.



Джеймс Хьюитт написал книгу о своих отношениях с Дианой / Getty images

Хаснат Хан. С британско-пакистанским хирургом Диана встречалась в 1990-х. Два года они даже жили вместе. Однако Диана больше всего хотела сохранить эти отношения частными. Деталей о них фактически нет.

По данным биографов, это была любовь с первого взгляда. Они встретились, когда Диана приехала в больницу навестить больных. Хана леди Ди называли "мистер замечательный". Кстати, часто именно этого мужчину называют единственным настоящим взаимной любовью Дианы.

Поговаривают, что именно родные Хана были прости его отношений с Дианой: женщина другой веры, другой культуры, разведенная, с двумя детьми.

Любовь и смерть с Доди

Последней любовью принцессы Дианы стал кинопродюсер и сын миллиардера Доди Аль-Фаед. Будущие влюбленные и раньше "пересекались", однако их официальное знакомство состоялось в Сен-Тропе. Диана и Доди успели прекрасно провести время. В то же время у них было слишком мало времени, чтобы эта история была о "жили долго счастливо". Однако она, к сожалению, о "умерли в один день".



Диана и Доди / Getty images

Диана и Доди вместе погибли в ДТП в Париже 31 августа 1997 года. Впоследствии в его номере в отеле нашли каблук с гравировкой Dis-moi Ou ("Скажи да"). Чек выписали 30 августа...