От бумаги к бриллиантам: что означают самые популярные годовщины брака и какие стоит искать подарки

У каждой годовщины свадьбы есть соответствующий подарок, цветы, цвет и даже драгоценные камни, которые соотносятся с праздником. Оказывается, эти традиции берут свое начало из Средневековья и символизировали удачу и процветание для брака.

Современные взгляды в некоторых традициях трактуют, что с каждым годом подарок должен быть более дорогим, поскольку вы тратите больше времени на отношения. Действительно ли это так – в нашей подборке вы узнаете, какой подарок можно презентовать любимому человеку на самые популярные даты годовщин.

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Подарки на годовщину

1 годовщина брака. Ее символом является бумага. А нити внутри бумаги означают крепкость и связь ваших отношений. В современных традициях супруги дарят друг другу часы, символизирующие вечную любовь. Золото является традиционным цветом первой годовщины.

5 годовщина брака. Традиционным символом этой годовщины является дерево. Оно означает крепость и долговечность брака, а также крепкие корни. Сегодня принято дарить изделия из серебра, а соответствующим камнем на полдесятка брака является сапфир. Он означает верность, искренность и прекрасное отражение ваших отношений.

10 годовщина брака. Традиционным подарком к такой круглой дате являются вещи, выполненные из алюминия и олова. Они символизируют крепость и устойчивость брака. Идеальным вариантом может быть обновление обручального кольца, если партнеры планировали это сделать. Добавьте к своему празднованию нарцисс – это традиционный цветок к 10-летию.

15 годовщина брака. Ясность и блеск в браке – это лучше символизирует хрусталь. Он также преломляет свет в потрясающие спектры, символизирующие все прекрасные грани отношений. Здесь также будет уместен подарок в виде часов – они будут означать время, проведенное вместе. А что касается камней, то здесь станут уместными рубины.

20 годовщина брака. Два десятка лет в браке требуют пышного празднования. Фарфор – традиционный подарок и символизирует красоту и нежность отношений. А платина – крепость брака. Уместны будут украшения с добавлением изумруда в тандеме с лилиями – типичный цветок к 20-летию брака, который означает сильный, но игривый характер.

25 годовщина брака. Ее называют "серебряным" юбилеем и само серебро отражает блеск и сияние отношений. Безусловно, здесь следует презентовать подарок именно из этого металла. Соответствующая традиция зародилась в Средневековье, когда мужчины дарили своим женам серебряный венок для волос. Традиционным цветком, который прекрасно дополнит праздничный букет, будет ирис.

30 годовщина брака. Традиционным подарком к этой дате является жемчуг. Этот чистый драгоценный камень символизирует невинность и честность, а также божественность и мудрость. За это время пара осознала подлинную ценность брака. Золотой жемчуг приносит удачу и процветание, в то время как белый связан с плодородием. А лилия, символ чистоты и невинности, является традиционным цветком.

35 годовщина брака. Эта дата является символом того, что с каждым годом ваш брак все лучше. Яркий коралл является лучшим решением для подарка и цветом празднования. Можно выбрать украшения с изумрудом в тандеме с нефритом. Конкретного цветка, который бы символизировал эту дату нет.

40 годовщина брака. Традиционным символом 40-летия брака являются рубины. Они означают красоту, защиту, мудрость и силу. Воспалительные образы рубина часто ассоциируются со страстью и вечным огнем любви. Чем краснее будет подарок к этой дате, тем лучше.

50 годовщина брака. Традиционно эту дату называют "золотой" свадьбой. Традиция была начата, когда средневековые германские жены были щедро одарены позолоченными венками от мужей на ознаменование этой важной даты. Цветочным символом 50-летия является фиалка – скромность, вера, любовь.

60 годовщина брака. Эта дата символизирует непобедимость и незыблемость любви. И неистребимое терпение. Бриллианты являются традиционным подарком к 60-летию отношений. Они показывают мощную силу.