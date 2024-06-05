"Это как будто у тебя есть отчим": полиаморные люди откровенно рассказали о своих отношениях

Люди, которые признали себя полиаморными, откровенно рассказали об отношениях. В частности, Элис Лавгуд заметила: это – часть ее идентичности.

Оксфордский словарь определяет полиаморию как "практику многочисленных сексуальных отношений с ведома и согласия всех партнеров, которые принимают в ней участие". В то же время Элис не соглашается с этим. Она считает, что полиаморию следует квалифицировать как тип сексуальности.

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Полиамория укрепила брак Элис

Элис рассказала, что почти 10 лет прожила в моногамном браке. В то же время все это время девушка чувствовала себя полиаморной. Впоследствии она узнала об этом больше, и жизнь изменилась.

Это как будто у тебя есть отчим – просто еще один человек, которого ты можешь любить. Это не значит, что ты меньше любишь своего настоящего отца,

– объяснила девушка.

По словам Элис, полиамория укрепила ее брак. Сначала муж, Мэтью, сомневался. В то же время пара ходила к полиаморному психотерапевту. Их путь был медленным, однако уверенным.

Сейчас у Элис и Мэтью – прекрасные отношения. А их дети поддерживают родителей и понимают полиаморию даже лучше, чем взрослые.

Для Ласло уже вдруг начало иметь смысл

Ласло признался: когда он узнал о полиамории, то вдруг прозрел. Все в жизни начало иметь смысл. Тогда мужчина жил в Венгрии. Несколько лет он изучал вопрос, а потом начал проводить тематические семинары. К сожалению, из-за угроз, связанные с этим, ему пришлось покинуть родную страну.



Сейчас Ласло чувствует себя счастливым в браке / HANDOUT

Сейчас Ласло – счастлив в жизни и в браке. Они с женой смогли преодолеть все острые вопросы. Сначала она ревновала, однако сейчас их отношения – крепкие как никогда. Родные поддержали выбор Ласло. Его мама даже посетила несколько семинаров о полиамории.