Более половины "зуммеров" хотят открытых отношений: исследование раскрыло невероятные подробности

Новое исследование показало, что 59% представителей "зуммеров" (поколение, которое родилось в 2000-х) хотят открытых или полиаморных отношений. Большинство из них считают, что такой тип обеспечивает более полный сексуальный и романтичный опыт.

Хотя это исследование имеет свою погрешность из-за выборки – все опрошенные были пользователями одного сайта знакомств. Впрочем, эксперты отмечают, что "зуммеры" больше воспринимают открытые отношения, чем предыдущие поколения.

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"В прошлом люди не могли думать о полиамории, не связывая ее с изменой", – объясняют специалисты.

Отношения или любовь

Открытые отношения не являются чем-то новым. Но готовность говорить о них открыто – недавняя традиция. Поколение "зуммеров" имеет свои причины вступать в такой тип отношений. В частности, чтобы изучить свою идентичность и желание.

В этом стремлении большую роль сыграли социальные медиа, помогающие видеть разные модели отношений и иметь доступ к большому объему информации. "Зуммеры" имеют привычку транслировать все в сеть и таким образом это поколение следит за историями своих сверстников.

Это поколение также имеет легкий доступ к широкому ассортименту порнографии, что вдохновило многих исследовать и привыкнуть к разным видам секса, для которых может потребоваться несколько партнеров.

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"Зуммеры" выросли в мире постоянных изменений и большого круга общения. Приложения для знакомств способствуют этому. Такое количество людей заставляет это поколение задумываться: достаточно ли им одного человека.

Вместе с этой открытостью эксперты выделили и проблему – установление глубоких эмоциональных связей. "Зуммеры" боятся быть уязвимыми.

"По сути, это поколение может быть более позитивным по отношению к сексу, но менее позитивным к отношениям, независимо от того, спят они ни с кем, или со всеми", – объясняют они.