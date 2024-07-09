Свидетельница в слезах покинула невесту в салоне с платьями из-за смс в ее телефоне

Примерка свадебных платьев завершилась драмой между невестой и свидетельницей. Все потому, что подруга случайно увидела сообщение о себе в телефоне невесты.

Подруги годами обсуждали девушку

Своей историей 23-летняя свидетельница анонимно поделилась на онлайн-форуме. Она рассказала, что еще со времен колледжа имеет двух подруг – Шелли и Габи.

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Девушки были близкими, но отношения Шелли и Габи были еще ближе. Когда Шелли сделали предложение, она попросила подруг быть ее свидетельницами на свадьбе. Девушки договорились поехать на выходных в салон со свадебными платьями, чтобы помочь невесте выбрать самое лучшее. Однако в последнюю минуту Габи вызвали на работу, поэтому выбирать платья с невестой поехала только авторка поста.

Когда Шелли начала примерять платья, то попросила подружку, чтобы та сфотографировала на ее телефон, чтобы отправить фотографии маме и Габи.

Я включала камеру, когда поступило сообщение от Габи. Я не хотела нажимать на него и мгновенно собиралась щелкнуть назад, но увидела одно из своих фото в инстаграме в их частном чате. Сегодня утром они высмеивали мое лицо на фото и выбор одежды,

– рассказала свидетельница.

Она была потрясена, но решила поискать свое имя в чате подруг, чтобы узнать, обсуждали ли они ее раньше. Уже через мгновение девушка об этом пожалела – подруги критиковали ее десятки раз. Они обменивались фотографиями девушки и резко высказывались о ее лице, выборе позы, одежде – абсолютно все. Они высмеивали даже то, как говорит подруга, как она ест, какую прическу имеет.



Девушки постоянно тайно хейтили третью подругу / Фото Andrea Piacquadio, Pexels

Мое сердце разорвалось. Все это было таким юношеским. Хотя мы все шутим, я бы никогда не сделала такого с ними. Они никогда даже не пытались спровоцировать такие типы разговоров со мной один на один. Я была в слезах,

– поделилась девушка.

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Извинений не было

Свидетельница положила телефон в сумочку невесты и отдала ее работнице салона со словами, что должна идти. Всю дорогу домой девушка проплакала.

Шелли не поняла, куда делась свидетельница. Она обиженная позвонила девушке, чтобы выяснить, что произошло. Когда подруга рассказала, что случайно увидела переписку с Габи, Шелли, вместо того, чтобы попросить прощения, возмутилась, что девушка нарушила ее приватность. Невеста набросилась на свидетельницу и сказала, что это вообще "не ее дело". Мол, тексты были веселые и она "любит свою подругу, потому что позвала ее дружкой на свадьбу".

Габи стала на сторону невесты и также осудила подругу за то, что она прочитала сообщение. Из-за такого поведения подруг свидетельница чувствует себя разбитой. Однако пользователи сети заметили, что она все сделала правильно. Некоторые даже советует девушке не идти на свадьбу.