Тайна открыта: почему некоторым так трудно найти любовь

Большинство людей хотят любить и находиться в романтических отношениях. Однако некоторым очень тяжело найти себе пару. В такие моменты может показаться, что вы уже никогда не встретите свою любовь. Но, возможно, вы просто допускаете некоторые ошибки?

Не стоит разочаровываться и убеждать себя в том, что вы будете до конца жизни одинокими. Просто проанализируйте, не совершаете ли вы эти 7 ошибок. Ведь именно они и могут мешать вашему счастью.

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Вы верите в любовь с первого взгляда

Ситуации, когда люди с первого взгляда понимают, что созданы друг для друга, исключение из правил. Вообще, преимущественно такое случается только в фильмах. В реальной жизни не достаточно просто взглянуть на человека, чтобы влюбиться в него. У вас может возникнуть сексуальное желание, симпатия или просто любопытство, но не подлинное чувство любви. Поэтому не следует акцентироваться исключительно на первом впечатлении о человеке.

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Вы не знаете, какого хотите партнера

Иногда вы можете не понимать, каким вообще должен быть ваш партнер или партнерша. Для этого составьте список из качеств характера или каких-либо привычек, которые для вас важны. После этого сократите этот список до 10 важнейших пунктов.

Лучше не записывать туда внешние характеристики, ведь в серьезных отношениях намного важнее характер человека и его моральные качества.

Вы не готовы вкладывать в отношения

В здоровых отношениях, где люди по-настоящему любят, они заботятся друг о друге. Нельзя только принимать от человека что-то, вы должны делать определенные ответные шаги. Речь идет о каких-то вещах для комфорта вашего партнера или партнерши. К примеру, приготовив любимому человеку с утра завтрак, вы показываете ему свою любовь и заботу.

Важно, чтобы оба партнера вкладывали в отношения одинаково.



Оба партнера должны вкладываться в отношения для того, чтобы быть счастливыми. Фото Cottonbro studio, Pexels

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У вас повышенные требования

В голове мы можем нафантазировать себе идеального человека с внешностью молодого Джонни Деппа и характером некоего героя мелодрамы. Однако в реальности все не так. У каждого человека есть свои недостатки. Поймите для себя, с какими недостатками вы можете мириться, а с какими – нет. Следует понимать, что идеальных людей не существует и вы тоже, скорее всего, неидеальны.

Вы думаете, что влюбленность должна быть всегда

В первые месяцы отношений вы можете испытывать бабочки в животе, а когда они пройдут, вам кажется, что и чувства к этому человеку прошли. Это не так. Период влюбленности не может длиться вечно. После него приходит новый этап отношений и он эмоционально сильнее предыдущего.

Поэтому не пугайтесь, когда ощущение окрыленности исчезнет. Только тогда вы сможете посмотреть на партнера ясными глазами и понять свои настоящие чувства к нему.



После влюбленности в отношения приходит настоящая любовь / Фото Helena Lopes, Pexels

Вы не идете на компромиссы или наоборот всегда уступаете

В отношениях все должно быть гармонично. Вы не сможете построить счастливые отношения, если всегда будете стоять исключительно на своем. Если вы не учитываете желания другого человека, то он сочтет себя ненужным.

Так же не следует всегда и всем жертвовать. Вашему партнеру может не нравиться то, что вы не берете ответственность за свои решения, а соглашаетесь во всем. Найдите баланс.

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Вы не даете шанса после первого свидания

Некоторые думают, что на первом свидании должна возникнуть какая-то искра, а если ее не было, значит это не тот человек. Это не верный подход. На первом свидании человек может переживать и ему будет сложно высказать свои мысли. Если вы считаете, что свидание прошло нормально, пойдите с этим человеком еще на 2 – 3 свидания. Вдруг на втором свидании он раскроется перед вами совсем другой.

Найти любовь – сложно. Если вам это никак не удается, то попробуйте выйти из своей комфортной зоны и действовать не по сценарию. Проанализируйте свое поведение. Возможно, какие-то предубеждения мешают вашему счастью.