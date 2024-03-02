После нескольких свиданий пропадает интерес: эксперты ответили, почему не удается построить отношения

К сожалению, иногда бывает так, что интерес к партнеру или партнерше исчезает уже после нескольких свиданий. Возникает влюбленность, которая однако не перерастает в глубокие чувства.

Эксперты Института когнитивного моделирования назвали главные причины, которые мешают людям построить отношения. В частности, говорится о страхе близости.

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По словам экспертов, он возникает, когда в детстве человеку не дают достаточно почувствовать самостоятельность. Тогда ребенок не имеет достаточно автономности, чтобы самостоятельно познать мир. Если родители – чрезмерно тревожные, когда их дети вырастают, они часто ассоциируют близкие отношения с несвободой. Независимость во взрослом возрасте становится главной ценностью.

Какие еще причины есть

Избегающий тип привязанности. Он тоже начинается в детстве. Когда первый опыт взаимоотношений ребенка со взрослыми был разрушительным, в дальнейшем он будет воспринимать межличностный контакт как угрожающий. Тогда будет появляться недоверие к близким отношениям. Приемлемым будет только физический контакт.

Страх быть брошенным. Если человек пережил разрушительный опыт в прошлом, в дальнейшем он может сам инициировать разрыв отношений. Все ради того, чтобы партнер или партнерша не смогли покинуть его. Сказать "прощай" первому или первой – единственный способ сохранить самоуважение.

Чтобы перезагрузить свои отношения с людьми, в частности, романтические, стоит обратиться к психологам.