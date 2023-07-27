Почему люди изменяют: 6 честных и далеко не приятных причин

В отношениях широко осуждается измена, и очень важно понимать глубинные причины, лежащие в основе такого поведения. Существуют определенные глубинные причины, побуждающие людей изменять доверие своих партнеров.

От неудовлетворенности отношениями к другим мотивам, таким как месть, скука и т.д. Существует множество факторов, которые могут способствовать измене. И мы обратим на них внимание.

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1. Тоска

Когда люди в отношениях переживают периоды скуки или ощущения монотонности, они склонны искать новизны и острые ощущения вне отношений. Скучание может привести к тому, что люди будут искать внешнее признание и любовь. Они могут воспринимать интрижку как бегство от повседневной рутины и возможность снова испытать острые ощущения, которых, по их мнению, не хватает в их нынешних отношениях.

2. Месть

Люди могут изменять как акт мести или возмездия за неправомерные действия своего партнера. Это может быть попытка вернуть власть или причинить эмоциональную боль. Они могут стремиться отомстить за измену или жестокое обращение со стороны партнера. Основной целью такой измены является желание причинить боль другому человеку так же, как было причинено боль ему, и отомстить за это. Это может дать им чувство удовольствия.

3. Пренебрежение или несчастье

Общее чувство неудовлетворенности отношениями может привести к измене партнера. Это может быть связано с такими проблемами, как отсутствие общих интересов или удаление со временем, что в результате приводит к пренебрежению. Когда партнер чувствует, что им пренебрегают в отношениях, он может прибегать к неверным практикам, чтобы снова почувствовать себя желанным, любимым и важным. Люди с низкой самооценкой могут искать подтверждение от других. Измена может временно поднять самооценку или дать им почувствовать себя желанными и привлекательными.



В отношениях также может быть пренебрежение / Фото cookie_studio

4. Легкий способ разорвать отношения

Если кто-то несчастлив или недоволен отношениями, но ему трудно противостоять трудностям и принять решение разорвать отношения, он может искать более легкого выхода через измену. Иногда партнер может потерять чувство, но боится признаться в этом, поскольку это может причинить боль другому партнеру. В таких случаях они могут рассматривать измену как легкий способ разорвать отношения.

5. Нехватка эмоциональной связи

Иногда партнеры испытывают эмоциональную разобщенность со своим партнером. Если человек чувствует, что его партнер эмоционально пренебрегает или игнорирует его, он может искать эмоциональную поддержку, понимание и одобрение от кого-то, кто не находится с ним в отношениях. В таких случаях именно эмоциональная связь, к которой они стремятся, приводит к тому, что они изменяют партнеру.

6. Нехватка физической близости

Интимность играет жизненно важную роль в отношениях, и когда сексуальные потребности одного из партнеров постоянно не удовлетворяются, это может вызвать разочарование и соблазн. Сексуальное недовольство или нехватка физической близости в отношениях может быть движущим фактором измены. Некоторые люди могут искать сексуальное удовольствие или исследовать свои желания за пределами отношений, когда они чувствуют себя нереализованными или недовольными в спальне.



На измену толкает нехватка физической близости / Фото Drazen Zigic

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Какая бы ни была причина для измены, вам в паре нужно будет изрядно поработать, чтобы восстановить доверие. Конечно, если отношения важны для вас обоих. Если же вы этого не сделаете, то рано или поздно вашему общему будущему может наступить конец.