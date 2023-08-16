Покорительница мужских сердец: легендарная Мадонна отмечает 65 лет!

В течение десятков лет эта женщина была в центре внимания поклонников, папарацци и, конечно, мужчин. Иногда она шокировала своими выходками, но никогда не изменяла себе и была настоящей. Легенде мировой сцены певице Мадонне сегодня 65 лет!

Открываем занавес личной жизни звезды и рассказываем обо всех романах. Стал ли кто-то из ее мужчин той самой настоящей любовью – читайте подробности.

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Сценарист, художник, ди-джей, журналист

Первый громкий роман Мадонны связывают со сценаристом Дэном Гилроем. Они встретились на вечеринке в 1979 году, провели несколько ночей вместе. Но именно он направил ее на занятие музыкой – просто дал в руки гитару. Впоследствии Мадонну пригласили в Париж стать фоновой певицей у одного музыканта. Будущая звезда чувствовала себя одиноко и единственное, что ее спасало – переписка с Дэном.

Дэн Гилрой / Wiki

Гилрой был не только романтичным в письмах, но и заботливым на деле. Заболев пневмонией, Мадонна вынуждена была вернуться в США. Мужчина ухаживал за любимой. Но впоследствии стремление будущей поп-дивы заниматься музыкой и развиваться в этой сфере поставило жирную точку в их отношениях.

Я была гораздо целеустремленной и коммерчески настроенной,

– говорила Мадонна.

На смену сценаристу пришел художник Жан-Мишель Баския. С Мадонной они встретились в 1982 году. Певица была в восторге от его работ и одержимостью к написанию картин. Впрочем, этот роман длился недолго. На этот раз проблема была не в женщине, а наркотической зависимости Баскии.

Он был удивительным человеком. Когда мы расстались, Жан-Мишель заставил меня вернуть все его картины. Впоследствии он закрасил их полностью черным,

– вспомнила артистка.

В 1983 году Мадонна встретила ди-джея Джона Бенитеза. Они сразу подружились и вроде бы обручились, а друзья мужчины считали, что их роман будет долговременным. Но незадолго Мадонна переключила свое внимание на одного журналиста и уже через два года разошлась с Бенитезом.

Мадонна и Джон Бенитез / Рон Галлел

Шон Пенн

1985 год принес Мадонне встречу с ее первым официальным мужем Шоном Пенном. Их роман был довольно бурным и уже через 6 месяцев пара поженилась.

У нас было так много общего. Он почти как мой брат. Его темперамент похож на мой. Это не способствует идеальным отношениям, но мы будем стараться,

– комментировала звезда.

И они действительно старались, но страсти одерживали верх. Шон довольно часто ревновал Мадонну, подозревал ее в отношениях с другими мужчинами, хотя певица это отрицала. В конце концов женщина поняла, что брак не приносит ей счастья и подала на развод.

Шон Пенн и Мадонна / ndtv.com

После разрыва пара сохраняла дружеские отношения. Мадонна даже шутила о повторном браке, если Шон предложит 150 тысяч долларов на благотворительном аукционе.

Модель, актер, охранник, рэпперы, баскетболист

Долго горевать по поводу развода Мадонна не стала. Уже через год начала встречаться с моделью Тони Уордом. Но он выбрал другую, женившись на ней на быстрой церемонии в Лас-Вегасе.

В 1989 году Мадонна встретила старшего на 21 год актера Уоррена Битти. Они встречались в течение следующих 15 месяцев. Но точку, как и в первых отношениях певицы, поставила работа, а точнее разногласия во взглядах на нее.

Мадонна и Уоррен Битти / Getty Images

Следующим избранником поп-дивы стал Джим Олбрайт, начинавший работать с ней как телохранитель. Мадонна буквально заставила его развестись со своей девушкой и полностью быть с ней. Пара была близка к официальному браку, но ревность, подозрения в измене поставили точку и в этих отношениях.

Она никогда не была верна одному мужчине. Она верна только себе,

– говорил Олбрайт.

Не исключением для этого тезиса стали и отношения с рэпером Ванилой Айсом. Они походили на веселое приключение, но Мадонна хотела более серьезного и даже признавалась, что скучает по Шону. Развеял эти мысли другой рэпер – Тупак Шакура. Их познакомила совместная вечеринка, но назвать успешными эти отношения крайне трудно.

А вот краткосрочный роман с баскетболистом Деннисом Родманом стал самым простым в жизни Мадонны.

У нас никогда не было проблем,

– заявлял Родман.

Хотя мужчина серьезно не воспринимал роман с поп-дивой, у нее были более серьезные планы. По словам баскетболиста, звезда даже предлагала ему солидную сумму денег, чтобы забеременеть.

Кокетливый факс Кеннеди

Конечно, в жизни артистки не обошлось без влиятельных мужчин-политиков. Эту роль занял Джон Кеннеди-младший. Мадонна кокетничала с ним, переписываясь по факсам. Она подписывалась буквой "М" и он, посылая ответы, так начинал свои письма.

Мадонна и Джон Кеннеди-младший / Getty Images

Не факсом, а общим ребёнком закончился следующий роман Мадонны с личным тренером Карлосом Леоном. Она случайно увидела его в парке. Звезда объявила, что родит от него после работы в фильме "Эвита", но уже во время съемок была на 11 неделе беременности. В октябре 1996 года певица родила дочь Лурдес, а вот с ее отцом разошлась.

Гай Ричи

Несколько лет о романах Мадонны не было слухов. Видимо, женщина взяла тайм-аут в любовных похождениях, чтобы в 1999 году встретить своего второго официального мужа – режиссера Гая Ричи.

Меня увлекла его уверенность. Он вроде бы был дерзким, но осознанным,

– рассказывала Мадонна.

Это была настоящая влюбленность. Через год пара объявила, что ждет ребенка. После рождения сына Рокко звезды поженились. На частной церемонии они собрали друзей-знаменитостей.

Гай Ричи и Мадонна / dailyrecord.co.uk

Но счастье длилось довольно недолго. Впоследствии Мадонна и Гай начали отдаляться друг от друга, изредка собираясь перед камерами. Женщина увлеклась каббалой. И, наконец, разногласия между ними завершили брак.

Этот опыт был положительным. Мне нравятся дети, которые у нас с ним вышли,

– резюмировала свои очередные отношения артистка.

К слову, в браке с Гаем Ричи Мадонна родила еще одного сына Дэвида и удочерила девочку Мерси.

Футболист, модель, хореографы, боксер

До развода Мадонну подозревали в отношениях с игроком "Янки" Алексом Родригесом. Впрочем, она это отрицала. В 2010 году не скрывала отношений с моделью Брахимом Зайбайтом. Он признавался, что увидел в ней просто женщину.

Исключительная художница, но всемирно известная. Прежде всего, она женщина. Я рад был с ней познакомиться и совсем не испугался,

– признавался Брахим.

Мадонна уверенно шагала под руку с ним красными дорожками и, возможно, стоило бы остановиться? Но нет! Преемником Брахима стал на 30 лет младший хореограф Тимор Штеффенс. А после него младший на 36 лет коллега Ахламалик Уильямс. Мужчина частенько появлялся в Инстаграм-ленте поп-дивы. И там и остался в память об очередных трехлетних отношениях.

Мадонна и Джош Поппер / Instagram

Уже в этом году Мадонну увидели в компании тренера по боксу Джоша Поппера. Теперь она появилась на фотографиях его Инстаграма. Поговаривают, что это новое увлечение артистки. Но никто пока ничего официально не подтвердил.

Кажется, любовная история мировой знаменитости еще не закончена и будет продолжаться.