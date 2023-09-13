4 ошибки, которых следует избежать на первом свидании

Первое свидание – всегда волнующий момент. И здесь следует чувствовать себя уверенно и комфортно.

Выделяют 4 типичные ошибки, которые можно допустить на первом свидании. Какие они и как их избежать – читайте дальше.

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Ошибки на свидании

Свидание – лучший способ познакомиться с будущим партнером. Но в это время могут охватывать эмоции и волнения. Овладеть ими помогут следующие советы специалистов.

Намерения на свидание. Чтобы свидание принесло максимальную эмоциональную пользу, стоит разобраться, что вы, собственно, хотите получить – определить намерения. Если ищете серьезных отношений, то уже во время первой встречи можно понять совместимость с партнером: есть ли у вас общие интересы, каковы ваши приоритеты и взгляды на жизнь. Важно быть честным в первую очередь с собой.

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Дискомфорт. Как уже отмечалось, первое свидание полно определенных волнений. Усилить их может именно партнер. Определите, не возникает ли у вас дискомфорт в общении. Доверяйте своим инстинктам и полагайтесь на чувства.

Поиск отрицательных моментов. На первом свидании обычно оба партнера пытаются показать себя с лучшей стороны. Но подсознательный поиск негативных аспектов, более того – обсуждение подобных тем в разговорах, может стать ошибкой для продолжения потенциальных отношений. Не придирайтесь и не рассматривайте с самого начала человека под микроскопом.

Сосредоточьтесь на положительных моментах / unsplash.com

Шанс второй встречи. Наш ритм жизни заставляет принимать скорые решения. Это касается непосредственно и сердечных дел. Специалисты советуют дать второй шанс на свидание потенциальному партнеру, если он не вызывает дискомфорт или не несет потенциальную угрозу. Очень часто трудно раскрыться за несколько часов совместного разговора.

Делайте выводы неторопливо, ищите свое и настоящее, что приносит вам только положительные эмоции.