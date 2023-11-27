Всегда рядом: парень шокировал неожиданным подарком для своей девушки

Влюбленные пары выражают расположение друг к другу даря романтические подарки. Но этот парень шокировал свою девушку очень личным презентом.

Он подарил любимой кулон в форме сердца, наполненный собственной кровью. Какова была реакция девушки – узнайте в материале.

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Необычное украшение

Пользователь сети TikTok Дени ошеломила своих подписчиков рассказом об одном из подарков от любимого. Девушка в видео показала массивный кулон в форме сердца. На первый взгляд украшение очень хорошее. Но то, что находится внутри него – шокирует! Оказалось, что кулон заполнен кровью парня Дени.

Оказалось, что есть определенная компания, специализирующаяся на таких "кровавых украшениях". Заказать можно кольца, бусы и кулоны. Мастер берет кровь заказчика и смешивает ее со специальной смолой. Цена такого украшения может стартовать от 500 долларов и зависеть от дополнительного обрамления. К примеру, у Дени это круглые мелкие бриллианты.

Видео с рассказом о столь необычном украшении собрало более 7 миллионов просмотров. Большинство подписчиков были в шоке от такого подарка, называя это безумием. Но отметим, что такая идея не нова. Голливудские знаменитости уже давно носят "кровавые украшения". К примеру, Анджелина Джоли и ее бывший муж Билли Боб Торнтон носили на шее цепочки с кулоном в виде маленьких сосудов. Наполнены они были кровью друг друга.

"Я ношу твою кровь у себя на шее". Именно так бойфренд Меган Фокс Machine Gun Kelly подписал подборку фотографий в 2021 году, где показал свой "кровавый кулон". Он имел форму шара с прозрачной жидкостью внутри. Посредине виднелось красное пятно. Рэпер признался, что носит такое украшение, как амулет.

Отметим, что за последний год пара пережила расставание. Летом говорили об их свадьбе. Но на странице Меган Фокс сейчас нет ни одного общего фото с Machine Gun Kelly.