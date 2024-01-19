Пара "украла" свадьбу друзей: те придумали изысканную месть

Очень неприятно, когда друзья "воруют" особый день. Джек и Лиззи не ожидали, что их свадьба станет лишь фоном для предложения друзей.

Джек и Лиззи очень долго планировали свадьбу. Пара мечтала, что все будет действительно идеально: от выбора музыки до глазури на капкейках. Однако они не учли, что их друг Гарри решит сделать предложение своей девушке Лили.

Обратите внимание Девушка сходила на 100 свиданий, чтобы встретить свою любовь: результат превысил ожидание

Когда вдруг посреди чужой свадьбы, Гарри вытащил из кармана кольцо и опустился на одно колено, это сразу стало топ-новостью вечера. Лили, сияя от счастья, сказала "да". И все гости бросились приветствовать обрученных. Радуясь и поднимая бокалы игристого за счастье Гарри и Лили, гости забыли, что пришли на свадьбу к Джеку и Лиззи.

Обиженные жених и невеста очень разочаровались в поступке друга. Они даже поделились этой историей в сети, ища поддержки других людей. Жених и невеста возмущены, что их свадьбу просто "украли". Хуже всего, что такое основание сделал близкий друг. Пользователи сети поддержали Джека и Лиззи и заметили, что Гарри не имел права превращать чужую свадьбу в эпический момент своей love story.

Общение с Гарри Джек и Лили не прекратили. Однако задумали изысканную месть: объявят на его свадьбе с Лили, что ждут малыша.