Отсутствие секса в отношениях: свидетельствует ли это, что партнер не любит

В жизни каждой пары возникают периоды, когда сексуальная активность снижается или исчезает вообще. Это может быть связано с некоторыми факторами.

Может ли это быть тревожным звоночком? В этом материале собрали комментарии и советы экспертов.

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Секс может исчезнуть из отношений из-за разных причин. К примеру, на это может влиять отсутствие желания, проблемы с общением, здоровьем, стресс или естественный процесс. И это не свидетельствует об отсутствии любви.

Как и при любой другой проблеме в отношениях именно общение может стать ключом к решению этого вопроса. Создайте условно безопасное пространство, где вы вдвоем сможете без осуждений выразить свои чувства и переживания. Это станет проявлением доверия и подтолкнет к поиску общих решений.

Исследуйте проблему через внешние факторы. Например, проанализируйте влияет ли на секс стресс или нерешенные эмоциональные проблемы. Определив эти факторы, вы можете найти путь к восстановлению связи.

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Когда интимная близость снизилась, есть множество других вариантов соединиться на другом уровне, не связанном с сексом. Речь идет об эмоциональной близости, которая предполагает обмен целями, мыслями, страхами с партнером. Восстановить утраченную искру могут помочь любимые совместные занятия и хобби.

И, собственно, эмоциональная поддержка партнера очень важна в период снижения сексуальной активности. Понимание чувств и переживаний свидетельствует о глубине ваших отношений. Ведь интимность касается не только физического уровня.

Если же отсутствие секса влечет за собой значительное напряжение в отношениях, стоит обратиться за советом к сексологу. Специалист может собрать персональный комплекс инструментов, который поможет преодолеть кризис.