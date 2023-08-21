Взлеты и падения: секреты неидеального брака Криса Хемсворта и Эльзы Патаки

Их отношения очень быстро переросли в семейную жизнь, умноженную на сплошной марафон работы. И во всем этом актеры Крис Хемсворт и Эльза Патаки сумели найти не только баланс, но и преодолеть определенные кризисы.

Эта пара, как и многие другие, не любят выносить на рассмотрение публики свои семейные отношения. Но некоторые подробности время от времени появляются в СМИ.

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Нашли смысл

Крис и Эльза познакомились в 2010 году на одной вечеринке. Актер вспоминал, что тогда не было ни одной "яркой вспышки", они просто нашли смысл друг в друге. Женщина покорила красавца своей коммуникабельностью, чувством юмора и страстным отношением к жизни.

Крис и Эльза познакомились на вечеринке / Wire Images

Всего через три месяца Хемсворт и Патаки поженились. Не заставил себя ждать и ребенок. В мае 2012 года Эльза родила дочь. Женщина была вынуждена больше времени проводить дома и таким образом отказываться от перспективных предложений в карьере.

С точки зрения работы, она отказалась от большего, чем я. Конечно, ей бы хотелось, чтобы я больше времени проводил дома. И мне тоже,

– признавался актер в своих интервью.

Но карьера и популярность Хемсворта росла. Как и семья. Уже через два года Патаки родила близнецов. Впоследствии супруги решили переехать из США в Австралию.

Идеальный не идеал

Вернуться на родину Хемсворта пара решила не случайно. Как признавался сам актер, работа начала брать верх над ним. Поэтому, чтобы быть с семьей и немного отдохнуть от безумной популярности, они поселились в уютном имении прибрежного городка.

Хемсворт ценит конфиденциальность вместе с семьей / justjared.com

В 2016 году некоторые СМИ начали говорить о кризисе в отношениях звезд. Они так громко выдвигали предположения, что Крис вынужден был публично опровергать слухи.

"Ищу новую жену. Дорогая, ты все еще меня любишь?", – иронично подписал он новый снимок в Инстаграм, где вместе с Эльзой отдыхает на яхте.

Впрочем, впоследствии актер признал, что в их отношениях был определенный кризис. Это связано с бешеной скоростью, с которой развивались их отношения, и работой. Паре казалось, что они даже не знают друг друга.

Такое ощущение, что мы знакомились на полпути наших отношений 5 – 6 лет назад, когда наши дети немного выросли из пеленок,

– делился Хемсворт.

О кризисах, но без интимных подробностей говорила и Эльза.

Это смешно, когда люди считают нас идеальной парой. Ни в коем случае. У нас были взлеты и падения. И мы до сих пор продолжаем работать над отношениями,

– объяснила она.

Работа над отношениями

Несмотря на яростный ритм, слухи, кризисы Крис Хемсворт и Эльза Патаки сохранили свой брак. Главный их секрет, по словам женщины, великая любовь, личная работа и сильный характер обоих.

"Сначала это было здорово. Я встретила Криса, когда он не был известен и я росла вместе с ним, переживала его успехи и перемены. А потом он стал таким большим и я вместе с ним", – рассказывала Патаки.

Их семья росла вместе с популярностью Криса / Инстаграм Эльзы Патаки

Свою первую 10-ю годовщину брака супруги отметили архивными снимками о том, как росла их семья, и мечтами о современной медицине, которая позволила бы им дожить до 100-летия брака.

Ее самопожертвование, преданность, работа, поддержка, прощение – все, что она дала мне многие годы, было невероятным. Я не смог бы сделать ничего из того, что делал, без этого,

– отмечал роль супруги Крис Хемсворт.

В своих детях супруги в первую очередь воспитывают уважение и совсем не хотят, чтобы малыши чувствовали себя "звездами". Хотя иногда они появляются с родителями на красных дорожках.

Супруги берут детей на красные дорожки / Best Image

А дочь и один из сыновей снялись вместе с папой в эпизодических ролях фильма "Тор: любовь и гром".

Это походило на веселый семейный опыт. Но я не хочу, чтобы они становились звездами или актерами,

– объяснил Хемсворт.

Супруги тепло поздравляют друг друга с семейными датами. Не обходится без забавных фотографий и "подколов". Так, Эльза утешала Криса на его 40-летие, которое он отметил 11 августа.

"Это то самое лицо, которое было у меня, когда мне исполнилось 40. Но не волнуйся. Все будет хорошо", – написала она.

Кстати, Патаки старше Хемсворта на 7 лет.