"Это глубже оргазма", – Оля Цыбульская рассказала, что больше всего ценит в отношениях с мужем

Оля Цыбульская находится в отношениях со своим мужем Сергеем Грисюком еще с 10 класса школы. Певица откровенно призналась, что многие мужчины пытаются привлечь ее внимание, однако звезда считает, что в отношениях есть "кое-что глубже оргазмов".

"Я для него Оля из параллельного класса, а не из телевизора"

Звезда не считает, что потому, что она так долго с Сергеем, их отношения стали привычкой. Об этом она рассказала в интервью.

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Певица призналась, что в ее жизни было много мужчин. "Горать меню – еще не значит заказывать", – сказала Цыбульская. Однако своего партнера звезда выбрала на интуитивном уровне, по ощущениям, когда он брал ее за руку. Из-за этой глубокой эмоциональной связи другие мужчины не интересуют певицу. Штамп в паспорте, по ее мнению, не заставляет никого быть вместе. Это решение человек постоянно одобряет сам.

Отношения и семья – это решение быть вместе. Когда ты чувствуешь что-то к человеку, когда ты с ним такой же, как наедине с собой, и тебе не приходится играть какие-то социальные роли. Когда тебе хорошо просто молчать. Когда ты принимаешь решение быть вместе – это гораздо глубже оргазмов. Гораздо круче визуальных картинок,

– рассказала Цыбульская.

Знаменитость отметила, что ей всегда интересно с Сергеем. Хотя по жизни Оля преимущественно экстраверт, но с любимым она может быть интровертом. Ей приятно просто молчать и слушать.

"Я для него Оля Цыбульская из параллельного класса, а не из телевизора", – подчеркнула звезда.

Кстати, супруги не всегда делятся друг с другом новостями и событиями, касающимися их работы и карьеры. Для певицы это комфортно. Она считает, что это свидетельствует о высоком уровне доверия, ведь им не нужно обсуждать все мелкие детали.

Отметим, Сергей Грисюк – руководитель ООО "Радивиловмолоко", которым также руководят его отец и брат. Ранее муж Цыбульской был депутатом Радивиловского горсовета. В начале полномасштабной войны Сергей рассказывал, что считает свой брак счастливым.

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