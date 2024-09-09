Невеста 30 лет ждала свое свадебное платье: то, что было в коробке, – как удар под дых

Невеста из Нью-Джерси с детства мечтала выйти замуж в мамином свадебном платье. Однако в коробке был крайне неприятный "сюрприз" – все эти годы семья берегла чужой наряд.

Мама невесты Кристина Перейра прекрасно помнит тот день, когда нашла свое идеальное платье. Это была любовь с первого взгляда.

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Я просто посмотрела в зеркало и поняла, что это мое платье. Поэтому я надела его и просто почувствовала себя принцессой,

– отметила Кристина.

Когда Кристина вышла замуж за своего любимого Луиса, платье почистили и упаковали в коробку. Его решили сохранить на тот случай, если дочь пары захочет выбрать его на свою свадьбу.

Платье ждали 30 лет

Нового звездного времени платья ждали 30 лет. Когда доставали коробку, испытывали радостное волнение. Однако с первых мгновений стало понятно, что что-то не так. Как выяснилось, все эти годы семья берегла чужое платье. Кристина и ее дочь Саманта – невеста – просто шокированы и очень расстроены.



Свадебное платье стало главным разочарованием / Unsplash

В то же время они еще надеются найти свое платье. Для этого женщины просят помощи у всех неравнодушных в соцсетях.