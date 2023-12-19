"Хотела добавить драмы": невеста обрезала волосы прямо на свадьбе – видео с реакцией жениха
Источник:@caitlin_marie93
Невеста Кейтлин Маккинис решила, что просто сменить платье на свадьбе будет недостаточно. Чтобы еще больше поразить гостей, девушка обрезала свои длинные волосы.
О замысле Кейтлин знала только ее сестра – парикмахер Кортни. Именно она помогла невесте перевоплотиться.
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Оценил ли жених сюрприз любимой
Свадьба Кейтлин состоялась в сентябре. В этот день была прекрасная солнечная погода – идеальная для празднования особенного дня. Посреди свадьбы невеста отошла в дом, чтобы полностью превратиться.
Видео со свадьбы девушка поделилась в своем тиктоке. На первом ролике невеста стоит в длинном кружевном платье, которое сверху имеет корсет, а внизу – форму рыбки. Сестра Кейтлин обрезает ей волосы машинкой, а пряди падают прямо на платье. По реакции невесты видно, что она немного нервничает, но улыбается.
Смотрите видео, как невесте обрезали волосы на свадьбе:
После стрижки невеста переоделась в другое платье – более короткое и с жемчужинами. В новом образе она предстала перед гостями. Все собравшиеся были поражены новым образом Кейтлин и поддержали ее возгласами и аплодисментами.
Невеста вышла к гостям после перевоплощения: видео
В комментариях пользователи потребовали показать реакцию жениха, поэтому Кейтлин поделилась фотографиями своего мужа, когда он увидел ее с новой стрижкой. По выражению лица мужчины можно понять, что новая прическа любимой озадачила его.
Как отреагировал жених: видео
Кейтлин рассказала, что жених просто не понял, почему она решила постричь волосы именно на свадьбе, а не сделала это накануне. В то же время, девушка призналась, что "иногда ей просто нравится быть драматичной", а сестра ей с этим помогла.